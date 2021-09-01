Податкова амністія, нові правила в школах і тарифи: що зміниться в Україні у вересні

Українців з вересня 2021 року очікують нововведення в освітній та соціальній сферах, з'явиться можливість "обілити" активи, за які не були сплачені податки, а також зміняться тарифи на газ.
Детально про важливі нововведення з початку осені в Україні - читайте в матеріалі нижче.
З 1 вересня в школах України у вчителів початкових (1-4) класів буде більше автономії, і педагоги стануть самостійно займатися організацією навчальних програм і освітнього процесу на свій розсуд.
У школах знання учнів молодших класів оцінюватимуть за новою системою. Так, замість балів вводять літери:
При цьому в 1-2 класах оцінювання буде вербальним.
Крім того, учням початкових класів вже не видаватимуть свідоцтва про освіту. Замість цього документи переведуть в електронну форму.
Також в шкільних їдальнях почнуть впроваджувати нове меню, і енергетичну та поживну цінність їжі увідповіднять нормами міністерства охорони здоров'я.
Всі школи працюватимуть у звичайному, очному режимі, поки триває "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки. У разі сплеску захворюваності на коронавірус і переходу в інші карантинні зони, в навчальних закладах введуть обмеження:
В Україні у вересні зміняться тарифи на газ для населення.
З вересня в Україні протягом року (до 1 жовтня 2022) буде проходити кампанія добровільного декларування "сірих" доходів і активів. Так, у громадян з'явиться можливість задекларувати ті активи, з яких до 2021 року вони не платили податки, після чого кошти вважатимуться абсолютно легальними.
Як працює закон про добровільне декларування доходів:
Раніше повідомлялося, що фахівці прогнозують істотне подорожчання продуктів і цін на комунальні послуги восени.
Також ми писали про те, що в Україні тепер знову відключатимуть боржників від комунальних послуг.