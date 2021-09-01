Податкова амністія, нові правила в школах і тарифи: що зміниться в Україні у вересні

Початок нового навчального року

З 1 вересня в школах України у вчителів початкових (1-4) класів буде більше автономії, і педагоги стануть самостійно займатися організацією навчальних програм і освітнього процесу на свій розсуд.

У школах знання учнів молодших класів оцінюватимуть за новою системою. Так, замість балів вводять літери:

"П" означає, що учень засвоїв матеріал на початковому рівні,

"С" - середній рівень знань,

"Д" - достатній рівень знань,

"В" - високий рівень знань.

При цьому в 1-2 класах оцінювання буде вербальним.

Крім того, учням початкових класів вже не видаватимуть свідоцтва про освіту. Замість цього документи переведуть в електронну форму.

Також в шкільних їдальнях почнуть впроваджувати нове меню, і енергетичну та поживну цінність їжі увідповіднять нормами міністерства охорони здоров'я.

Всі школи працюватимуть у звичайному, очному режимі, поки триває "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки. У разі сплеску захворюваності на коронавірус і переходу в інші карантинні зони, в навчальних закладах введуть обмеження:

для "жовтої" та "помаранчевої" зон очно продовжать працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Якщо менше - то закладам доведеться перейти на дистанційку.

для "червоної" зони у звичайному режимі працюватимуть тільки садки та початкові школи.

Підвищення тарифів на газ

В Україні у вересні зміняться тарифи на газ для населення.

Для споживачів НАК "Нафтогаз України" вартість кубометра "блакитного палива" підвищитися на 22 копійки й становитиме 12 гривень (з ПДВ, але без плати за доставку).

(з ПДВ, але без плати за доставку). Для споживачів інших постачальників газу ціни будуть варіюватися від майже 8 до майже 21 гривні за кубометр.

за кубометр. Зазначимо, з 1 травня в Україні діє річна ціна газу , яка не може підвищуватися. "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м.

, яка не може підвищуватися. "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м. Додамо також, що базові річні фіксовані ціни інших постачальників як і раніше коливатимуться від 7,80 і до 13,50 гривні за кубометр, і велика частина компаній встановила річні ціни до 9 гривень за кубометр.

"Податкова амністія"

З вересня в Україні протягом року (до 1 жовтня 2022) буде проходити кампанія добровільного декларування "сірих" доходів і активів. Так, у громадян з'явиться можливість задекларувати ті активи, з яких до 2021 року вони не платили податки, після чого кошти вважатимуться абсолютно легальними.

Як працює закон про добровільне декларування доходів: