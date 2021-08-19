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Подорожает все, от продуктов до коммуналки: что ждет украинцев осенью-зимой

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Четверг 19 августа 2021 16:17
Подорожает все, от продуктов до коммуналки: что ждет украинцев осенью-зимой В Украине вырастут продукты и коммуналка (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Вскоре в Украине произойдет увеличение цен на пищевые продукты и коммуналку. В частности, это может привести к инфляции.

Об этом пишет экономист, эксминистр финансов Игорь Уманский в своем Telegram.

Как рассказал эксперт, на фоне подорожания тарифов, за год основная часть населения существенно обеднела по уровню жизни. Однако, у части граждан выросли доходы, но Украина опускается все ниже.

Почему возможна инфляция

Экономист прогнозирует, что подорожают продукты, коммунальные услуги и вырастет в цене электроэнергия для бизнеса.

"Впоследствии население таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции. К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев", - говорит Уманский.

Также из-за этого украинцы потеряют 20-30% платежеспособности. Хуже всего будет для пенсионеров, ведь для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего.

Кроме того, отопление вырастет в стоимости на 40-70% и ударит по жителям городов.

"За его уплату гарантированно идет большая часть стоимости коммунальных услуг. Причина - подорожание газа и угля для обеспечения отоплением", - пишет Уманский.

Ранее мы сообщали, что специалисты назвали, где ниже тарифы на коммунальные услуги в Украине или Польше.

Также специалисты назвали, почему стремительно растет цена на яйца в Украине.

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