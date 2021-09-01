Налоговая амнистия, новые правила в школах и тарифы: что изменится в Украине в сентябре
Украинцев с сентября 2021 года ожидают новшества в образовательной и социальной сферах, появится возможность "обелить" активы, за которые не были уплачены налоги, а также изменятся тарифы на газ.
Подробно о важных нововведениях с начала осени в Украине - читайте в материале ниже.
Начало нового учебного года
С 1 сентября в школах Украины у учителей начальных (1-4) классов будет больше автономии, и педагоги станут самостоятельно заниматься организацией учебных программ и образовательного процесса на свое усмотрение.
В школах знания учеников младших классов будут оценивать по новой системе. Так, вместо баллов вводят буквы:
- "П" означает, что ученик усвоил материал на начальном уровне,
- "С" - средний уровень знаний,
- "Д" - достаточный уровень знаний,
- "В" - высокий уровень знаний.
При этом в 1-2 классах оценивание будет вербальным.
Кроме того, ученикам начальных классов уже не будут выдавать свидетельства об образовании. Вместо этого документы переведут в электронную форму.
Также в школьных столовых начнут внедрять новое меню, и энергетическую и питательную ценность пищи приведут в соответствие с нормами министерства здравоохранения.
Все школы будут работать в обычном, очном режиме, пока продолжается "зеленый" уровень эпидемиологической опасности. В случае всплеска заболеваемости коронавирусом и перехода в другие карантинные зоны, в учебных заведениях введут ограничения:
- для "желтой" и "оранжевой" зон очно продолжат работать лишь те школы, где вакцинировано более 80% учителей. Если меньше - то заведениям придется перейти на дистанционку.
- для "красной" зоны в обычном режиме будут работать только садики и начальные школы.
Повышение тарифов на газ
В Украине в сентябре изменятся тарифы на газ для населения.
- Для потребителей НАК "Нафтогаз Украина" стоимость кубометра "голубого топлива" повыситься на 22 копейки и составит 12 гривен (с НДС, но без платы за доставку).
- Для потребителей других поставщиков газа цены будут варьироваться от почти 8 до почти 21 гривны за кубометр.
- Отметим, с 1 мая в Украине действует годовая цена газа, которая не может повышаться. "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м.
- Добавим также, что базовые годовые фиксированные цены других поставщиков по-прежнему будут колебаться от 7,80 и до 13,50 гривны за кубометр, и большая часть компаний установила годовые цены до 9 гривен за кубометр.
"Налоговая амнистия"
С сентября в Украине в течение года (до 1 октября 2022-го) будет проходить кампания добровольного декларирования "серых" доходов и активов. Так, у граждан появится возможность задекларировать те активы, с которых до 2021 года они не платили налоги, после чего средства будут считаться совершенно легальными.
Как работает закон о добровольном декларировании доходов:
- Граждане должны записать в декларации свои валютные ценности, кроме наличных денег, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. При этом не нужно указывать источник происхождения активов.
- После этого нужно оплатить в банке сбор - 5% отчислений за активы в Украине, и 9% за имущество за рубежом.
- Если у гражданина одно жилье, то его декларировать не нужно.
- Также этого можно не делать, если сумма сбережений не превышает 400 тысяч гривен.
Ранее сообщалось, что специалисты прогнозируют существенное подорожание продуктов и цен на коммунальные услуги осенью.
Также мы писали о том, что в Украине теперь снова будут отключать должников от коммунальных услуг.