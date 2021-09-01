Податкова амністія, нові правила в школах і тарифи: що зміниться в Україні у вересні
Українців з вересня 2021 року очікують нововведення в освітній та соціальній сферах, з'явиться можливість "обілити" активи, за які не були сплачені податки, а також зміняться тарифи на газ.
Детально про важливі нововведення з початку осені в Україні - читайте в матеріалі нижче.
Початок нового навчального року
З 1 вересня в школах України у вчителів початкових (1-4) класів буде більше автономії, і педагоги стануть самостійно займатися організацією навчальних програм і освітнього процесу на свій розсуд.
У школах знання учнів молодших класів оцінюватимуть за новою системою. Так, замість балів вводять літери:
- "П" означає, що учень засвоїв матеріал на початковому рівні,
- "С" - середній рівень знань,
- "Д" - достатній рівень знань,
- "В" - високий рівень знань.
При цьому в 1-2 класах оцінювання буде вербальним.
Крім того, учням початкових класів вже не видаватимуть свідоцтва про освіту. Замість цього документи переведуть в електронну форму.
Також в шкільних їдальнях почнуть впроваджувати нове меню, і енергетичну та поживну цінність їжі увідповіднять нормами міністерства охорони здоров'я.
Всі школи працюватимуть у звичайному, очному режимі, поки триває "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки. У разі сплеску захворюваності на коронавірус і переходу в інші карантинні зони, в навчальних закладах введуть обмеження:
- для "жовтої" та "помаранчевої" зон очно продовжать працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Якщо менше - то закладам доведеться перейти на дистанційку.
- для "червоної" зони у звичайному режимі працюватимуть тільки садки та початкові школи.
Підвищення тарифів на газ
В Україні у вересні зміняться тарифи на газ для населення.
- Для споживачів НАК "Нафтогаз України" вартість кубометра "блакитного палива" підвищитися на 22 копійки й становитиме 12 гривень (з ПДВ, але без плати за доставку).
- Для споживачів інших постачальників газу ціни будуть варіюватися від майже 8 до майже 21 гривні за кубометр.
- Зазначимо, з 1 травня в Україні діє річна ціна газу, яка не може підвищуватися. "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м.
- Додамо також, що базові річні фіксовані ціни інших постачальників як і раніше коливатимуться від 7,80 і до 13,50 гривні за кубометр, і велика частина компаній встановила річні ціни до 9 гривень за кубометр.
"Податкова амністія"
З вересня в Україні протягом року (до 1 жовтня 2022) буде проходити кампанія добровільного декларування "сірих" доходів і активів. Так, у громадян з'явиться можливість задекларувати ті активи, з яких до 2021 року вони не платили податки, після чого кошти вважатимуться абсолютно легальними.
Як працює закон про добровільне декларування доходів:
- Громадяни повинні записати в декларації свої валютні цінності, крім готівки, цінних паперів, рухоме і нерухоме майно, частки в майні юридичних осіб в Україні та за кордоном. При цьому не потрібно вказувати джерело походження активів.
- Після цього потрібно сплатити в банку збір - 5% відрахувань за активи в Україні, і 9% за майно за кордоном.
- Якщо у громадянина одне житло, то його декларувати не потрібно.
- Також цього можна не робити, якщо сума заощаджень не перевищує 400 тисяч гривень.
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