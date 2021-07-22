Море теплое, чистое и без медуз: в сети показали самый "кайфовый" украинский курорт

В сети можно найти немало жалоб украинцев о нашествии медуз на пляжах в разных курортах , и ряд других упреков о грязной воде в море, обилии комаров или божьих коровок и так далее. Однако некоторые туристы тем временем делятся потрясающими кадрами с отдыха на побережье, радуются пейзажами и расхваливают условия.

Такие позитивные впечатления в паблике можно встретить от отдыхающих в кемпинге в поселке Курортное под Одессой.

Люди рассказывают о чистой прозрачной воде и золотом песке на пляже в курортной зоне на побережье Черного моря и Шаболатского лимана у начала Будакской косы в Белгород-Днестровском районе.

А также своими видео и фото, которые публикуют в Facebook-группе "Курортное", развеивают мифы о якобы кишащих в море медузах и другие "наветы".

"Добавляю видео для тех, кто пишет, что в Курортном грязное море с медузами", - подписала ролик Галина Синицина.

Добавляю видео для тех кто пишет что в Курортном грязное море с медузами... Posted by Галина Синицына on Thursday, July 15, 2021

Видео: отдыхающие показали пляж в Курортном под Одессой

Другие отдыхающие Ольга Заричная Михалик и Татьяна Огаркова выложили в сеть целую подборку коротких, но ярких и красноречивых кадров с курорта - как в вечерние часы, так и в дневные и утренние.

Видео: как выглядят морское побережье и пляжи на курорте под Одессой

Тут же в комментах в публикациях другие пользователи сети добавляют снимки моря в соседней Затоке. Также отдыхающие делятся фото с других локаций рядом с этим курортом.

Отдыхающие показали морское побережье на курорте под Одессой (фото: facebook.com/groups / Курортное)

Описывая впечатления от отдыха, туристы дают понять, что просто "кайфовали" на этом курорте, и получили массу позитивных впечатлений и воспоминаний.