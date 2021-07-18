Лайфхаки для туристов: как правильно выбрать жилье для отдыха онлайн

Сезон отпусков в разгаре и многие сейчас занимаются планированием своих путешествий и поездок. Важными факторами для комфортного отдыха являются условия проживания – гостиница, база отдыха, хостелы, отель или частные квартиры. Это место станет домом для путешественника минимум на одну неделю и выбирать его нужно правильно.

Жилье должно соответствовать типу вашего отдыха

Если вы планируете отдых с прогулками и экскурсиями, то жилье стоит искать рядом с достопримечательностями. Это может быть исторический центр города, поэтому важно обратить внимание на такие факторы:

Расположение вдали от шумных улиц

Чистота района

Шумоизоляция

Пешая доступность достопримечательностей

Местоположение кафе и ресторанов поблизости

Если вы будете отдыхать на пляже и собираетесь поменьше двигаться, то важными станут такие факторы:

Расстояние до пляжа, моря

Наличие бассейна (если это гостиница)

Кондиционер

Летняя терраса или балкон

Удаленность от оживленных трасс

Гостиница или частные квартиры?

Если вы хотите получить полный комплекс услуг с питанием и развлечениями для детей, то вам стоит выбирать гостиницу или туристическую базу отдыха с полным пансионом. Однако в таких номерах часто нет даже обычного чайника или микроволновки – вам придется питаться на территории гостиницы или посещать кафе.

Если вы отправляетесь исключительно за впечатлениями, то аренда квартиры поможет вам сэкономить на поездке. В таких квартирах есть кухня, где вы можете готовить самостоятельно, приглашать гостей или даже устраивать небольшие вечеринки.

Когда нужно ставить бронь на жилье

Самое оптимальное время – после покупки билетов на нужные даты, так как вы можете пролететь с датой и временем приезда и отъезда. Если вы уверены в том, что билеты сможете найти на нужную дату, а поездка запланирована заранее железно – то можно и немного раньше.

Также стоит учитывать и другие важные факторы – сезонность и невозможность отменить бронь бесплатно. Не все сайты позволяют снять бронь после заказа или требуют возмещение средств – обычно это сумма в размере стоимости одних суток аренды.

Можно поставить бронь хоть за полгода, но есть вероятность, что ближе к дате отдыха цены на жилье поменяются.

Центр города или пригород

Если у вас поездка с осмотром достопримечательностей, то не стоит бронировать недорогое жилье на окраинах или в пригороде. Разницу вы все равно потом потратите на транспорт, чтобы добраться до исторических объектов.

В отношении курортов у моря это правило действует немного по-другому. В городе жилье обычно дороже, а до пляжа – намного дальше. Если есть возможность поселиться в пригороде и поближе к морю – то стоит жилье поискать именно там. Тем более, что в таких местах обычно вода и пляжи чище, а вот людей намного меньше.

Читайте отзывы

Прежде чем поставить бронь на жилье – поищите отзывы о нем, почитайте комментарии других туристов. Крупные порталы обычно размещают на странице жилья рейтинги, так как не все путешественники пишут комментарии, а ставят только оценки.

Не поленитесь проверить объявление о жилье на других порталах, сравните фотографии.

Проверьте, все ли есть необходимое в номерах или квартирах для вашего комфортного отдыха, задайте владельцу несколько вопросов о том, что есть в апартаментах, где они находятся и что есть рядом – это поможет вам избежать мошенников и сделать правильный выбор.