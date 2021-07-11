На популярном курорте в Украине нашествие назойливых комаров: залетают даже в уши (видео)
Фото: в Кирилловке на Азовском море нашествие комаров (pixabay.com)
Отдыхающие в курортной Кирилловке на Азовском море жалуются на комаров, которые не дают им насладиться отпуском. Комаров очень много, и они залетают прямо в уши.
Об этом сообщает Telegram-канал "ХС Харьков".
"Подписчики передают привет из Кирилловки. Здесь наблюдается настоящее нашествие комаров", - говорится в сообщении.
В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Помимо этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск с Арабатской стрелкой.
- Ездили в том месяце. Один вечер было просто жесть, в уши залетали;
- Каждый год так;
- Медузы, морские блохи, комары, божьи коровки...жесть, а не отдых;
- В прошлом году тоже так было пару дней, потом пропали;
- В 9 часов дня проехал по Арабатской стрелке к Стрелковому. Весь капот и лобовуха в комарах и кровавых пятнах от них. Какой там летят на свет. Днем их тут куча;
- Бердянск аналогично;
- Хотели на балконе поужинать, а над балконом просто туча комарья висит. Причем на репелленты им плевать, ни Офф, ни спирали эти вонючие их не отпугивают. И ураганным ветром их не сдувает, они спокойно продолжают делать свое черное дело.
Напомним, на пляже курортной Кирилловки юношу убило током. После ЧП закрыли водные аттракционы.
Мы также писали о том, что на курортах Украины появились мошенники.