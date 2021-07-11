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На популярном курорте в Украине нашествие назойливых комаров: залетают даже в уши (видео)

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Кирилловка, Воскресенье 11 июля 2021 16:11
На популярном курорте в Украине нашествие назойливых комаров: залетают даже в уши (видео) Фото: в Кирилловке на Азовском море нашествие комаров (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Отдыхающие в курортной Кирилловке на Азовском море жалуются на комаров, которые не дают им насладиться отпуском. Комаров очень много, и они залетают прямо в уши.

Об этом сообщает Telegram-канал "ХС Харьков".

"Подписчики передают привет из Кирилловки. Здесь наблюдается настоящее нашествие комаров", - говорится в сообщении.

В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Помимо этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск с Арабатской стрелкой.

  • Ездили в том месяце. Один вечер было просто жесть, в уши залетали;
  • Каждый год так;
  • Медузы, морские блохи, комары, божьи коровки...жесть, а не отдых;
  • В прошлом году тоже так было пару дней, потом пропали;
  • В 9 часов дня проехал по Арабатской стрелке к Стрелковому. Весь капот и лобовуха в комарах и кровавых пятнах от них. Какой там летят на свет. Днем их тут куча;
  • Бердянск аналогично;
  • Хотели на балконе поужинать, а над балконом просто туча комарья висит. Причем на репелленты им плевать, ни Офф, ни спирали эти вонючие их не отпугивают. И ураганным ветром их не сдувает, они спокойно продолжают делать свое черное дело.

Напомним, на пляже курортной Кирилловки юношу убило током. После ЧП закрыли водные аттракционы.

Мы также писали о том, что на курортах Украины появились мошенники.

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