Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали "найкайфовіший" український курорт
У мережі можна знайти чимало скарг українців про нашестя медуз на пляжах в різних курортах, і ряд інших докорів про брудну воду в морі, велику кількість комарів або сонечок тощо. Однак деякі туристи тим часом діляться приголомшливими кадрами з відпочинку на узбережжі, радіють пейзажами та розхвалюють умови.
Такі позитивні враження в пабліку можна зустріти від відпочиваючих в кемпінгу в селищі Курортне під Одесою.
Люди розповідають про чисту прозору воду і золотий пісок на пляжі в курортній зоні на узбережжі Чорного моря і Шаболатського лиману біля початку Будакської коси в Білгород-Дністровському районі.
А також своїми відео та фото, які публікують у Facebook-групі "Курортний", розвіюють міфи про медузи, що нібито кишать в морі, та інші "наклепи".
"Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами", - підписала ролик Галина Синіцина.
Додаю Відео для тих хто пише що в курортному брудне море з медузами...Posted by Галина Синіцина on Thursday, July 15, 2021
Відео: відпочиваючі показали пляж в Курортному під Одесою
Інші відпочиваючі Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова виклали в мережу цілу добірку коротких, але яскравих і красномовних кадрів з курорту - як у вечірні години, так і в денні та ранкові.
Відео: як виглядають морське узбережжя і пляжі на курорті під Одесою
Тут же в коментах в публікаціях інші користувачі мережі додають знімки моря в сусідній Затоці. Також відпочиваючі діляться фото з інших локацій поруч з цим курортом.
Відпочиваючі показали морське узбережжя на курорті під Одесою (фото: facebook.com/groups / Курортне)
Описуючи враження від відпочинку, туристи дають зрозуміти, що просто "кайфували" на цьому курорті, і отримали масу позитивних вражень і спогадів.
- Там дуууже добре. Ми тільки повернулися з відпочинку. Так хочеться знову і знову в Курортне. Краса неймовірна!
- Дуже чисте, ми тільки звідти.
- Я б і не повірила, що в Курортному брудне море.
- Супер вода, супер чисте море!
- Це кругом так. Люди відпочивають!
- Відпочинок в Курортному - казка!
- Не робіть реклами, нехай думають що брудне і медузи, нам краще буде!
- Море чисте і тепле, просто кайф!
- Море чисте, тепле... Медуз немає, але одна знайшлася і мене вжалила. Але це дрібниці в порівнянні з морем.
Нагадаємо, нещодавно лікарі перерахували хвороби, при яких не можна купатися в морі.