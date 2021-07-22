ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали "найкайфовіший" український курорт

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 22 липня 2021 07:34
Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали "найкайфовіший" український курорт Фото: відпочиваючі розповіли про найзатишніший курорт в Україні (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У мережі можна знайти чимало скарг українців про нашестя медуз на пляжах в різних курортах, і ряд інших докорів про брудну воду в морі, велику кількість комарів або сонечок тощо. Однак деякі туристи тим часом діляться приголомшливими кадрами з відпочинку на узбережжі, радіють пейзажами та розхвалюють умови.

Такі позитивні враження в пабліку можна зустріти від відпочиваючих в кемпінгу в селищі Курортне під Одесою.

Люди розповідають про чисту прозору воду і золотий пісок на пляжі в курортній зоні на узбережжі Чорного моря і Шаболатського лиману біля початку Будакської коси в Білгород-Дністровському районі.

А також своїми відео та фото, які публікують у Facebook-групі "Курортний", розвіюють міфи про медузи, що нібито кишать в морі, та інші "наклепи".

"Додаю відео для тих, хто пише, що в Курортному брудне море з медузами", - підписала ролик Галина Синіцина.

Додаю Відео для тих хто пише що в курортному брудне море з медузами...

Posted by Галина Синіцина on Thursday, July 15, 2021

Відео: відпочиваючі показали пляж в Курортному під Одесою

Інші відпочиваючі Ольга Зарічна Михалик і Тетяна Огаркова виклали в мережу цілу добірку коротких, але яскравих і красномовних кадрів з курорту - як у вечірні години, так і в денні та ранкові.

Відео: як виглядають морське узбережжя і пляжі на курорті під Одесою

Тут же в коментах в публікаціях інші користувачі мережі додають знімки моря в сусідній Затоці. Також відпочиваючі діляться фото з інших локацій поруч з цим курортом.

Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали &quot;найкайфовіший&quot; український курорт

Море тепле, чисте і без медуз: у мережі показали &quot;найкайфовіший&quot; український курорт

Відпочиваючі показали морське узбережжя на курорті під Одесою (фото: facebook.com/groups / Курортне)

Описуючи враження від відпочинку, туристи дають зрозуміти, що просто "кайфували" на цьому курорті, і отримали масу позитивних вражень і спогадів.

  • Там дуууже добре. Ми тільки повернулися з відпочинку. Так хочеться знову і знову в Курортне. Краса неймовірна!
  • Дуже чисте, ми тільки звідти.
  • Я б і не повірила, що в Курортному брудне море.
  • Супер вода, супер чисте море!
  • Це кругом так. Люди відпочивають!
  • Відпочинок в Курортному - казка!
  • Не робіть реклами, нехай думають що брудне і медузи, нам краще буде!
  • Море чисте і тепле, просто кайф!
  • Море чисте, тепле... Медуз немає, але одна знайшлася і мене вжалила. Але це дрібниці в порівнянні з морем.

Нагадаємо, нещодавно лікарі перерахували хвороби, при яких не можна купатися в морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Чорне море курорт пляж отдых медузы
LITE
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день
21 липня не починайте нових справ і не подорожуйте: що можна і не можна робити в цей день