Море превратилось в суп: известный украинский курорт атаковали медузы

В Херсонской области на любимом украинцами курорте Геническ сейчас нашествие медуз. Они атаковали каждый сантиметр моря и это, конечно же, очень расстроило приехавших отдыхать на море туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале “ХС.Харьков“.

“Море превратилось в суп с галушками“, - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.

В видеоролике можно увидеть, что морские обитатели оккупировали все пространство в воде.

Видео: Атака медуз в Геническе (YouTube/Мария Рагуткина)

В комментариях к ролику люди поделились своими впечатлениями от увиденного.

Вчера были на генгорке, возле мелиоратора, не очень-то и много медуз, но камка есть, ее комунальщики убирали.

Купаться не придется.

Только не говорите, что мер Геническа не может мегафоном отогнать медуз.

Ого, как много!

Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы писали ранее, один из известных пляжей украинского курорта полностью стал зеленым. Отдыхающие пребывают в шоке.

Кстати, в акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов – китайские мохнаторукие крабы (Eriocheir sinensis). Этот вид ранее встречался только в озере Янчэнху и в Желтом море