Море превратилось в суп: известный украинский курорт атаковали медузы

Медузы заполонили каждый сантиметр моря
В Херсонской области на любимом украинцами курорте Геническ сейчас нашествие медуз. Они атаковали каждый сантиметр моря и это, конечно же, очень расстроило приехавших отдыхать на море туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале “ХС.Харьков“.
“Море превратилось в суп с галушками“, - прокомментировали в сети ситуацию на морском побережье.
В видеоролике можно увидеть, что морские обитатели оккупировали все пространство в воде.
Видео: Атака медуз в Геническе (YouTube/Мария Рагуткина)
В комментариях к ролику люди поделились своими впечатлениями от увиденного.
Как мы писали ранее, один из известных пляжей украинского курорта полностью стал зеленым. Отдыхающие пребывают в шоке.
Кстати, в акватории Черного моря, в Днепро-Бугском лимане поймали очень опасный вид крабов – китайские мохнаторукие крабы (Eriocheir sinensis). Этот вид ранее встречался только в озере Янчэнху и в Желтом море