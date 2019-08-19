Море перетворилося в суп: відомий український курорт атакували медузи

Заполонили медузи кожен сантиметр моря
В Херсонській області на улюбленому українцями курорті Генічеськ зараз нашестя медуз. Вони атакували кожен сантиметр моря і це, звичайно ж, дуже засмутило які приїхали відпочивати на море туристів. Про це повідомляється в Telegram-каналі “ХС.Харків“.
“Море перетворилося в суп з галушками“, - прокоментували в мережі ситуацію на морському узбережжі.
У відеоролику можна побачити, що морські мешканці окупували весь простір у воді.
Відео: Атака медуз у Генічеську (YouTube/Марія Рагуткина)
В коментарях до ролика люди поділилися своїми враженнями від побаченого.
Як ми писали раніше, один з відомих пляжів українського курорту повністю став зеленим. Відпочиваючі перебувають в шоці.
До речі, в акваторії Чорного моря, в Дніпро-Бузькому лимані зловили дуже небезпечний вид крабів – китайські мохнаторукие краби (Eriocheir sinensis). Цей вид раніше зустрічався тільки в озері Янченху і в Жовтому морі