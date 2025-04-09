Молодша дочка Дональда Трампа "засвітила" чималий животик на останньому місяці вагітності

Молодша донька Дональда Трампа Тіффані показала, який вигляд вона має на останньому місяці вагітності.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Тіффані Трамп розсекретила стать дитини

Зазначимо, що донька Трампа вже через місяць стане мамою - у неї народиться син. Днями для неї влаштували вечірку baby shower із блакитним декором і частуваннями.



Тіффані Трамп розсекретила стать дитини (фото: instagram.com/tiffanytrump)

"Залишився один місяць! Дякую моїй старшій сестрі Іванці Трамп за організацію найпрекраснішого baby shower, ми тебе любимо!" - зазначила в публікації Тіффані.



Іванка і Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

У своєму блозі вона опублікувала серію фото із заходу. Для святкового дня Тіффані обрала ніжно-блакитну сукню з високою талією, розшиту бісером і намистинами.



Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Також на фото засвітився її чоловік, бізнесмен Майкл Булос. Він був одягнений у білу сорочку і коричневі штани.



Тіффані Трамп із чоловіком (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Засвітилася на заході й мати Тіффані, Марла Мейплс, з якою Трамп свого часу зрадив свою першу дружину.



Тіффані Трамп і Марла Мейплс (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Що таке baby shower

Baby shower (буквально "дощ для малюка") - це святковий захід, який організовують на честь очікуваного народження дитини. Зазвичай це свято для майбутніх батьків, зокрема для матері, де близькі друзі та родичі збираються привітати її з майбутнім материнством, вручити подарунки для малюка та провести час разом.



Вечірка Тіффані Трамп baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)

У програмі baby shower можуть бути різні ігри, конкурси, тости, розмови на тему батьківства і, звісно, подарунки, такі як одяг для новонароджених, іграшки, аксесуари для догляду за малюком та інші корисні речі.



Частування на baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Традиція проведення baby shower поширена здебільшого у США та Канаді. Важливо, що захід зазвичай проводиться за кілька тижнів або місяців до народження дитини.



Подарунки на baby shower (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Що відомо про Тіффані Трамп

Тіффані - молодша донька Дональда Трампа і його другої дружини, актриси та моделі Марли Мейплс. Народилася 1993 року.

Під час навчання пробувала себе як модель і співачка.

До 2016 року вивчала соціологію та урбаністику в Пенсильванському університеті. З 2017 по 2020 рік проходила навчання у Школі права при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

У 2018 році познайомилася з Майклом Булосом, спадкоємцем нігерійсько-американського мільярдера і бізнесменом, чия сім'я володіє компаніями Boulos Enterprises і SCOA Nigeria в Нігерії.

2021 року пара оголосила про заручини, а в листопаді 2022 року влаштувала пишне весілля.

1 січня 2025 року Тіффані оголосила, що незабаром стане мамою, опублікувавши фото УЗД із майбутнім малюком.



Весілля Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)