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39-річна Ембер Герд вдруге стала мамою та показала своїх двійнят (фото)

Неділя 11 травня 2025 21:30
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39-річна Ембер Герд вдруге стала мамою та показала своїх двійнят (фото) Ембер Герд (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: Іванна Пашкевич

У День матері 39-річна американська актриса Ембер Герд поділилася неймовірною новиною - вона вдруге стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) посиланням на Instagram екс-дружини Джонні Деппа.

Ембер Герд вперше за рік зʼявилася у соцмережах - і зробила це дуже зворушливо.

Акторка опублікувала фото маленьких ніжок немовлят і не випадково обрала саме цей день: у другу неділю травня в багатьох країнах світу відзначають День матері.

“День матері 2025 року став для мене незабутнім. Цього року я в захваті від того, що святкую поповнення сім'ї, яку я так старалася побудувати роками. Сьогодні я офіційно повідомляю, що в банді Герд з'явилися двійнята. Тепер мої руки і моє серце зайняті донькою Агнес і сином Оушен”, - зізналася зірка.39-річна Ембер Герд вдруге стала мамою та показала своїх двійнят (фото)Ембер Герд вдруге стала мамою (фото: instagram.com/amberheard)

Акторка зізналася: її життя перевернулося з народженням першої донечки. Але вона й уявити не могла, що попереду чекає ще більше щастя.

“Тепер мене розриває від щастя втричі! Стати матір'ю самостійно і на своїх умовах, попри мої проблеми з фертильністю, було найбільш хвилюючим досвідом у моєму житті. Я безмежно вдячна, що змогла підійти до цього відповідально і вдумливо”, - розповіла про свої емоції Ембер.

Нагадаємо, первісток Уна народилася в Ембер у 2021 році. Інсайдери розповідали, що Герд звернулася до послуг сурогатної матері.39-річна Ембер Герд вдруге стала мамою та показала своїх двійнят (фото)Ембер Герд з донькою Уною (фото: instagram.com/amberheard)

У грудні 2024 року представник Ембер поділився радісною новиною - зірка знову чекає на поповнення в родині.

“Вагітність ще на ранній стадії, ми не хочемо вдаватися в подробиці. Досить сказати, що Ембер рада і за себе, і за Уну Пейдж”,- сказав він журналістам.

Утім, джерело не розкривало, чи виношує дитину сама знаменитість, чи вирішила повторити шлях, яким пішла під час першої вагітності.

Раніше стало відомо, що акторка разом із донькою оселилася в Іспанії, куди переїхала у 2022 році. Вона залишила США всього за кілька місяців після того, як програла судову справу про наклеп проти свого колишнього чоловіка Джонні Деппа. 39-річна Ембер Герд вдруге стала мамою та показала своїх двійнят (фото)Ембер Герд з донькою Уною (фото: instagram.com/amberheard)

Відтоді зірка зникла з публічного простору - не з’являлася ані в кіно, ані на світських заходах.

Весь цей час вона вела спокійне життя в Мадриді, лише зрідка тішачи підписників новими світлинами у соцмережах.

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