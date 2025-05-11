Зірки, які обрали сурогатне материнство і нарвалися на хейт

Періс Гілтон

Знаменита світська левиця стала мамою, скориставшись послугами сурогатного материнства. У січні 2023 року вони з чоловіком Картером привітали первістка - сина Фенікса. Згодом в родині так само з'явилася донечка Лондон. Як пояснювала Періс, колись вона заморозила свої яйцеклітини за порадою Кім Кардаш'ян. З появою чоловіка вони також заморозили ембріони. Народжувати дітей за допомогою сурогатної мами вона вирішила з кількох причин, зокрема таким чином вона хотіла уникнути тиску соціуму під час вагітності та спокійно підготуватися до материнства. Крім того, на таке рішення вплинуло пережите у підлітковому віці емоційне та сексуальне насильство.

Періс Гілтон з дітьми (фото: instagram.com/parishilton)

Лілі Коллінз

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" довірила виношування дитини іншій жінці. Вона повідомила про поповнення в родині у лютому 2025 року і відтоді зрідка тішить кадрами з донькою. Вона та її обранець Чарлі Макдавел вислови неймовірну вдячність сурогатній мамі та всім, хто допоміг їм стати батьками. Проте для деяких користувачів ця новина стала приводом для критики. Юзерам не сподобалося, що "багатії не хочуть народжувати" і перетворили подібні послуги на тренд. Проте інші користувачі вкотре наголосили, що сурогатне материнство допомагає жінкам, які не можуть самостійно виносити дитину.

Як Лілі Коллінз стала мамою (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Кемерон Діаз

Акторка з 2015 року одружена з музикантом Бенджі Меденном. За даними інсайдерів, подружжя протягом п'яти років намагалося зачати дитину, проте все було марно. У січні 2020 року у них народилася донька Раддікс, яку їм подарувала сурогатна мама. Зірка назвала народження дівчинки справжнім чудом. А вже березні 2024-го у них з'явився син Кардинал.

Кемерон Діаз (фото: instagram.com/camerondiaz)

Кім Кардаш’ян

Кім найняла сурогатну маму, щоб та виносила їхню з Каньє Вестом третю дитину, доньку Чикаго, а згодом знову скористалася послугами для народження сина Псалма. Попередніх дітей, доньку Норт та сина Сейнта, вона народжувала сама. Проте згодом у зірки з’явилися проблеми зі здоров’ям, які не дозволили ще раз пройти через вагітність. Нині ж зірка бореться за опіку над нащадками зі своїм колишнім чоловіком, який періодично шокує світ заявами про любов до нацизму.

Кім Кардаш’ян з дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ніколь Кідман

У шлюбі з Томом Крузом акторка не змогла завагітніти, тому всиновила двох дітей - Ізабеллу Джейн і Коннора Ентоні. Згодом у стосунках із Кітом Урбаном вона таки змогла народити - у пари з'явилася дочка Сандей Роуз. Проте друга спроба стати батьками не вдалася, тож парі довелося звертатися до сурогатної мами. Так у 2010 році у них народилася дівчинка Фейт. Ніколь тоді публічно дякувала сурмамі та усім, хто допоміг здійснити їхню мрію.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сара Джесіка Паркер

У акторки троє дітей. Старшого сина Джеймса вона народила сама, а от доньки-близнята Маріон Лоретта і Табіта Ходж з’явилися за допомогою сурогатної мами. Колись ЗМІ дізналися ім’я жінки, яка надавала послуги зірці, й тривалий час не давали їй спокою. Сама Сара розповідала, що на той час це був найбільш вдалий спосіб знову стати мамою.

Сара Джесіка Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Пріянка Чопра

Акторка та музикант Нік Джонас вперше стали батьками у січні 2022 року. Вони не приховували, що дитину їм народила сурогатна мати. За даними інсайдерів, знаменитість не мала проблем з фертильністю. У них з чоловіком був завантажений графік, тож вони вирішили вдатися до послуг третьої сторони.

Пріянка Чопра та Нік Джонас з донькою (фото: instagram.com/priyankachopra)

Чому зірок засуджують за сурогатне материнство

Усі вказані знаменитості свого часу ставали об'єктом критики через використання послуг сурогатних мам. Їх звинувачували у "купівлі дітей", прагненні зберегти фігуру, демонстрації привілейованості, адже подібні послуги не є дешевими. Інші ж порушували питання етичності сурогатного материнства, мовляв, так жіноче тіло перетворюють на інструмент послуг. Втім, самі знаменитості наголошували, на такий шлях наважувалися вимушено.