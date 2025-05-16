Младшая дочь Трампа впервые стала мамой: трогательное фото малыша

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Радостное событие случилось в четверг, 15 мая. У 31-летней Тиффани и ее супруга, бизнесмена Майкла Булоса, родился сын.

"Добро пожаловать в мир, наш милый мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя так, как не передать словами! Спасибо, что появился в нашей жизни! 5.15.2025", - написала молодая мама.

В своем блоге она уже опубликовала первое фото малыша - маленькую ножку.



Тиффани Трамп родила первенца (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз

Отметим, что Александр Трамп Булос стал 11-м внуком Дональда Трампа.

У него есть пятеро внуков от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы Трамп: внучки Кей Мэдисон Трамп (2007), Хлоя София Трамп (2014) и внуки Дональд Джон Трамп III (2009), Тристан Милош Трамп (2011), Спенсер Фредерик Трамп (2012).

Трое от старшей дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера: внучка Арабелла Роуз Кушнер (2011) и внуки Джозеф Фредерик Кушнер (2013), Теодор Джеймс Кушнер (2016).

Двое от сына Эрика Трампа и его супруги Лары Трамп: внук Эрик Люк Трамп (2017) и внучка Кэролайна Дороти Трамп (2019).



Семья Трампов (фото: Getty Images)

Кто такая Тиффани Трамп

Тиффани - младшая дочь Дональда Трампа и его второй жены, актрисы и модели Марлы Мэйплс.

Она родилась в 1993 году и была названа в честь ювелирного бренда Tiffany & Co.

До 2016 года изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. С 2017 по 2020 год проходила обучение в Школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Также во время учебы пробовала себя в качестве модели и певицы.

В 2018 году познакомилась с Майклом Булосом, наследником нигерийско-американского миллиардера и бизнесменом, чья семья владеет компаниями Boulos Enterprises и SCOA Nigeria в Нигерии.

В 2022 году пара поженилась, а в 2025 году стало известно, что они ждут первенца. Так, Тиффани Трамп появилась с заметно округлившимся животиком на инаугурации Трампа в январе этого года.



Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)