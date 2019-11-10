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Мы все молимся: всплыли неожиданные данные о здоровье Заворотнюк

STYLERЖизнь    10.11.2019 - 10:07
Мы все молимся: всплыли неожиданные данные о здоровье Заворотнюк
Анастасии Заворотнюк стало лучше (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше и понемногу поправляется

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака последней стадии и ей становится немного лучше. Об этом сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы "Ласкового мая" Андрей Разин. По словам россиянина,эт информаия у него из проверенных источников.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", - написал Андрей Разин.

Напомним, что Разин был одним из первых, кто сообщил СМИ, что артистка неизлечимо больна и у нее рак мозга. Именно тогда он и рассказывал, что пытался пройти в больницу к артистке, но его не пустили врачи, сказав, что это позволено только ее мужу Петру Чернышеву.

Как ранее мы писали, Анастасии Заворотнюк выставили счет за долги. С звезды сериала "Моя прекрасная няня" хотят взыскать долг в размере 24,5 тыс. рублей за неуплату налога на имущество.

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