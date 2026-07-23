Для досягнення миру в Україні потрібні "нові ідеї", - Рубіо

Для досягнення угоди щодо завершення війни в Україні необхідно буде винести на обговорення "нові ідеї".

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, пропозиції, які висувалися до цього часу, не були прийнятними для України раніше і неприйнятні для неї зараз.

Рубіо зазначив, що зараз ті пропозиції, "ймовірно, були б ще менш прийнятними".

"Якщо мир і настане, то це станеться завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і у відповідній формі, якщо така можливість з'явиться і якщо умови будуть сприятливими. Ми готові відіграти цю роль у позитивний спосіб", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, сьогодні в Манілі відбулася зустріч державного секретаря США з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Під час переговорів Лавров знову озвучив вимоги Москви щодо України. Зокрема, він закликав західних союзників припинити постачання озброєння ЗСУ.