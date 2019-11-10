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Ми всі молимося: спливли несподівані дані про здоров'я Заворотнюк

STYLERЖиття    10.11.2019 - 10:07
Ми всі молимося: спливли несподівані дані про здоров'я Заворотнюк
Анастасії Заворотнюк стало краще (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк стала почувати себе краще і потроху одужує

Анастасія Заворотнюк продовжує лікування від раку останній стадії і їй стає трохи краще. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram продюсер групи "Ласкавого травня" Андрій Разін. За словами росіянина,пов информаия у нього з перевірених джерел.

"Дуже обережно, дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збуваються і Насті стає краще. Вона, начебто, йде на поправку. На жаль, мій джерело, який раніше контактував з лікарем Настею, зараз з нею не спілкується. Але з тих повідомлень, які приходять до мене, Насті дійсно стає краще і ми всі молимося, щоб її здоров'я відновилося і вона, як можна швидше, повернулася до нас. Настя, ми всі молимося за тебе", - написав Андрій Разін.

Нагадаємо, що Разін був одним з перших, хто повідомив ЗМІ, що артистка невиліковно хвора і у неї рак мозку. Саме тоді він і розповідав, що намагався пройти в лікарню до артистці, але його не пустили лікарі, сказавши, що це дозволено тільки її чоловікові Петру Чернишову.

Як раніше ми писали, Анастасії Заворотнюк виставили рахунок за борги. З зірки серіалу "Моя прекрасна няня" хочуть стягнути борг у розмірі 24,5 тис. рублів за несплату податку на майно.

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