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Могли запугать: экс-жена Виктора Павлика показала его голые фото и поразила признанием

STYLERЖизнь    05.09.2019 - 14:40
Могли запугать: экс-жена Виктора Павлика показала его голые фото и поразила признанием
Фото: коллаж РБК-Украина

Виктор Павлик послал фото с любовницей своей жене, чтобы похвастаться

Экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева рассказала про новую любимую певца Екатерину Репяхову и сделала откровенное признание, как он многократно изменял. На своей странице в Facebook женщина опубликовала пикантные фото, на которых артист без одежды вместе с девушкой, которая также по совместительству его концертный директор.

Снимки эти Павлик переслал Созаевой в 2016 году, побы похваститься, какой он "мачо".

Спустя несколько лет после развода Лариса рассказала, что у мужа были романы на стороне с прошлым концертным администратором Татьяной, с которой Павлик встречался 5 лет. Перед этим - с 18-летней стюардессой.

"Я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из-за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что изменится, что больше не будет!" - написала Созаева.

Виктор Павлик со своей возлюбленной Екатериной Репяховой (Фото с Facebook-страницы Ларисы Созаевой)

Также экс-жена певца дала "характеристику" 25-летней Репяховой и сообщила, что девушка раньше встречалась с мусульманином и приняла ислам, потом некотрое время жила с китайцем, и после расставания закрутила роман с Павликом, который старше ее на 28 лет.

Могли запугать: экс-жена Виктора Павлика показала его голые фото и поразила признанием

Екатерина Репяхова (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Артист якобы тратил на свою новую возлюбленную деньги, и девушка ездила по городу на такси, летала на концерты на самолете, посещала оченб дорогие салоны красоты.

Могли запугать: экс-жена Виктора Павлика показала его голые фото и поразила признанием

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

На следующий день после пубикации Созаева удалила свой эмоциональный пост.

"Вы правы, друзья! Зачем портить этим негативом себе жизнь?! Улыбаемся и машем!" - написала она.

Могли запугать: экс-жена Виктора Павлика показала его голые фото и поразила признанием

Лариса Созаева (Фото с Facebook-страницы)

В комментариях к публикации одна из подписчиц в сети высказала мнение, что женщину будто бы запугали. На это Созаева ответила утвердительно.

Могли запугать: экс-жена Виктора Павлика показала его голые фото и поразила признанием

Скрин комментариев

Напомним, ранее мы сообщали о том, что юная девушка Виктора Павлика рассказала об их "свадьбе".

А также рассказывали о том, что Виктор Павлик рассказал о реакции бывшей жены на его новый роман.

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