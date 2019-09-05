Могли залякати: екс-дружина Віктора Павліка показала його голі фото та вразила зізнанням

Фото: колаж РБК-Україна

Віктор Павлік послав фото з коханкою своїй дружині, щоб похвалитися

Екс-дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла про нову кохану співака Катерину Репяхову і зробила відверте зізнання, як він багаторазово зраджував. На своїй сторінці у Facebook жінка опублікувала пікантні фото, на яких артист без одягу разом з дівчиною, яка також за сумісництвом його концертний директор.

Знімки ці Павлік переслав Созаєвій у 2016 році, побу похваститься, який він "мачо".

Через кілька років після розлучення Лариса розповіла, що у чоловіка були романи на стороні з колишнею концертною адміністраторкою Тетяною, з якою Павлік зустрічався 5 років. Перед цим - з 18-річною стюардесою.

"Я подавала на розлучення вже тоді, але документи повернулися через аліменти, які треба було оформити. Він благав мене, що зміниться, що більше не буде!" - написала Созаєва.

Віктор Павлік зі своєю коханою Катериною Репяховою (Фото з Facebook-сторінки Лариси Созаєвої)

Також екс-дружина співака дала "характеристику" 25-річній Репяховій та повідомила, що дівчина раніше зустрічалася з мусульманином і прийняла іслам, потім деякий час жила з китайцем, і після розставання закрутила роман з Павліком, який старший за неї на 28 років

Катерина Репяхова (Фото: instagram.com/repyahovakate)

Артист нібито витрачав на свою нову кохану гроші, і дівчина їздила містом на таксі, літала на концерти літакому, відвідувала дуже дорогі салони краси.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

На наступний день після пубікації Созаєва видалила свій емоційний пост.

"Ви праві, друзі! Навіщо псувати цим негативом собі життя?! Посміхаємося і махаємо!" - написала вона.

Лариса Созаєва (Фото з Facebook-сторінки)

У коментарях до публікації одна з підписниць в мережі висловила думку, що жінку ніби залякали. На це Созаєва відповіла ствердно.

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що юна дівчина Віктора Павліка розповіла про "весілля".

А також розповідали про те, що Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман.