Нелегко и больно: Виктор Павлик рассказал о реакции бывшей жены на его новый роман

Виктор Павлик закрутил роман с концертным директором Екатериной Репяховой (коллаж: РБК-Украина)

Виктор Павлик называет свою новую любовь "четвертой женой"

К Екатерине Репяховой, которая почти на 30 лет моложе, Виктор Павлик ушел от третьей жены. Певец уже готов к очередной свадьбе и называет новую возлюбленную "четвертой женой", передает ТСН.

"Моя четвертая жена, по большому счету", - констатирует певец, хотя пара еще не оформила свои отношения официально. Впервые встретились на концерте в Трускавце 15 лет назад, когда Екатерина была еще совсем маленькой.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

О бывшей супруге Павлик также не забыл упомянуть. "Я знаю, что им нелегко и больно. Особенно Ларисе. Она реально осталась одна. С Павлом, но сама. Я оставил им квартиру. Оставил абсолютно все", - рассказал он.

Новые отношения мужчина долгое время не афишировал, а когда произошла утечка информации, сразу испытал на себе шквал критики. "Кто дал право?" - негодует он. Вместе с тем, Павлик уточняет, что о свадьбе пока еще говорить рано.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Виктор Павлик развелся с женой ради молодой возлюбленной.

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