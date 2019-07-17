Я была в гостях у его мамы: юная девушка Виктора Павлика рассказала об их "свадьбе"

Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (Facebook/Виктор Павлик)

Виктор Павлик пока что не собирается делать предложение

Виктор Павлик и его PR-менеджер Екатерина Репяхова породили о себе много слухов. Поговаривали, что пара собирается поженится, так как Екатерина опубликовала у себя в соцсети фотографию с обручальным кольцом. Как оказалось, слухи - это всего лишь догадки, никакой свадьбы не планируется. Об этом Репяхова рассказала в интервью "КП в Украине".

По словам девушки, у нее самое главное с Павликом - это работа.

"Не знаю, откуда появилась эта информация. В нашей жизни не произошло каких-то изменений. Мы как работали, так и продолжаем работать. У нас сейчас в приоритете только работа. И все! Других целей пока нет", - прокомментировала Катя.

Фото: Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Также 25-летняя Екатерина Репяхова рассказала, что маму Виктора Павлика она видела один раз, но как свою девушку он ее никогда не представлял.

Фото: Пара развенчала слухи о свадьбе (instagram.com/repyahovakate)

"Когда-то давно я была в гостях у его мамы. Но как свою девушку Виктор меня не представлял. У него старенькая мама, никаких вопросов она мне не задавала. Поскольку она уже в возрасте и реагирует на все не так адекватно, то нет смысла ей что-либо объяснять", - делилась девушка.

Также Екатерина рассказала, что кольцо она надела на фотографии, после которой возникли слухи о свадьбе, для того, чтобы продемонстрировать маникюр.

"На самом деле я просто поблагодарила за красивый маникюр. Тем более на снимке я отметила салон, в котором мне его сделали. Я поставила сердечко, что люблю этот салон", - рассказала Екатерина.

Напомним, что 25-летней Екатерине Репяховой, 53-летний Виктор Павлик ушел от третьей жены.

Как ранее мы писали, юная возлюбленная Виктора Павлика поделилась романтическим фото с певцом.