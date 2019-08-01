Постоянно в страхе живет: Виктор Павлик разоткровенничался о маме

Виктор Павлик с мамой (коллаж РБК-Украина)

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей маме

Мама Виктора Павлика живет в постоянном страхе. Об этом сам певец признался в интервью программе "Ранок з Україною".

По словам артиста, мама - это единственный человек, с которым он может поделиться самыми откровенными тайнами. За всю свою жизнь Виктор Павлик лишь однажды боялся звонить маме. Тогда, когда должен был сообщить страшную новость о болезни сына - тогда у 19-летнего Павла диагностировали рак.

"Наверное, я пытался все это держать в тайне, я понимал, что мама будет переживать", - признается артист.

А мама молилась за внука день и ночь, как и тысячи друзей, и поклонников артиста. Сегодня Павел выздоравливает. А Виктор не дождется Рождества - когда они все вместе поедут в гости в Теребовлю.

"Печально, потому что мама очень одинока - ну что, телевизор, ну Библия, ну книга - ей очень тяжело. Она постоянно в каком-то страхе живет", - поделился Виктор Павлик.

Виктор Павлик с мамой (фото: пресс-служба канала "Украина")

И большое счастье мамы - это когда дети приезжают в гости.

"Я приезжаю уже на все приготовленное... Говорю ей: "Мама, не напрягайся, ей трудно все же, как бы ни было, 80 лет на носу. Материнская любовь - это особая любовь... Любите своих родителей и обязательно помните о них, никогда не забывайте! Старайтесь все хорошо сделать для мамы, пока она еще жива, чтобы потом не было поздно и всю жизнь не каяться", - подытожил певец.

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