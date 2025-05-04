Могли стати Беллою чи Едвардом: актори, які провалили кастинг у "Сутінки"

Хто міг зіграти Беллу та Едварда, окрім Крістен Стюарт та Роберта Паттінсона? Здається, що кращих кандидатів годі й шукати. Проте насправді у творців фільму було декілька кандидатів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, хто з зірок намагався отримати головну роль в "Сутінках", але не вийшло.

Хто міг зіграти Беллу

Дженніфер Лоуренс

Акторка проходила прослуховування на роль Белли, але їй відмовили. На тлі ажіотажу, який виник навколо фільму, вона навіть думала відмовитися від "Голодних ігор". Просто не хотіла бути "найвідомішою людиною на планеті", тому хвилювалася через можливу славу.

Дженніфер Лоуренс (скриншот)

Мішель Трахтенберг

Зірку "Баффі", яка померла у 2025-му від ускладнень діабету, теж розглядали на роль Белли завдяки давній співпраці з режисером фільму. Вона була змушена відмовитися від ролі, оскільки мала конфлікт у графіку. Проте образи ні на кого не тримала, адже "вже й так була у світі вампірів".

Мішель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Лілі Коллінз

Зірка "Емілі в Парижі" теж проходила прослуховування на Беллу. Вона називала свій досвід одним з найтривожніших, оскільки тоді лише починала кар’єру в Голлівуді.

Лілі Коллінз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Хто міг зіграти Едварда

Джош Пек

Якось у розмові з Тейлором Лотнером актор зізнався, що надсилав відео на кастинг Едварда і дійшов до фіналу. Його розглядали разом із ще трьома кандидатами. Згодом він зрозумів: кращого Едварда, ніж Паттінсон бути не може.

"Цей персонаж постійно має бути без сорочки... А потім я побачив, як Паттінсон грає і подумав: у якому, чорт забирай, світі?" - поділився він.

Джош Пек (фото: instagram.com/shuapeck)

Джеймі Кемпбелл Бауер

Актора теж розглядали на головного героя Едварда, проте отримати роль йому не вдалося. Та у сагу він все ж потрапив - зіграв одного з Волтурі в "Молодому місяці" та "Світанку".

Кадр з фільму "Сутінки. Світанок" (скриншот)

Джексон Ретбоун

В одному з інтерв’ю Джексон зізнався, що був серед чотирьох фіналістів на роль коханого Белли, перш ніж його затвердили на роль брата-вампіра Джаспера. Згодом він додав, що не має образ, адже кращого Едварда за Роберта бути не може.

Джексон Ретбоун (фото: instagram.com/jacksonrathbone)

Нагадаємо, перший фільм "Сутінки" за мотивами книг Стефані Маєр вийшов на екрани у 2008 році. Головна героїня Белла дізнається, що її новоспечений бойфренд та вся його родина - вампіри. Закохані намагаються вберегти своє кохання на тлі загроз, які чатують на них у світі боротьби вампірських кланів.