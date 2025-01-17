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Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в "Сутінках" та висловлювала підтримку Україні

П'ятниця 17 січня 2025 08:15
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Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в "Сутінках" та висловлювала підтримку Україні Крістен Стюарт (фото: Кіноріум)
Автор: Любов Блажко

Крістен Стюарт - американська акторка, відома головною роллю у серії фільмів про вампірів "Сутінки". Сьогодні зірці 34 роки, і вона продовжує успішну акторську діяльність.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати більше про життя знаменитості, а також подивитися, як вона виглядає зараз.

Дитинство та кар'єра Крістен Стюарт

Майбутня зірка народилася в сім'ї менеджера та телевізійного продюсера Джона, а також сценаристки Джулс Стюарт, яка за походженням є австралійкою. Вона має старшого брата, а також двох прийомних братів.

Перший акторський досвід зірки стався у 8-річному віці: тоді вона з'явилася у фільмі "13-й рік", а потім зіграла доньку героїв Шерон Стоун та Денні Секвейда у трилері "Диявольський будинок".

У 2005 році знаменитість перевтілилася у роль безвідповідальної сестри двох хлопчаків у стрічці "Затура", а в 2007-му вона зіграла підлітка Люсі Гардвік у "Країні жінок". Справжній прорив та популярність прийшли до Стюарт у 2008 році, після того як їй запропонували зіграти Беллу Свон у серії фільмів "Сутінки". Всього вийшло п'ять частин, остання з яких - у 2012 році.

Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт у фільмі "Сутінки" (фото: Кіноріум)

Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт у фільмі "Сутінки" (фото: Кіноріум)

Особисте життя Крістен Стюарт

Селебриті позиціонує себе як феміністку. У серпні 2016 року стало відомо, що вона зустрічається з Алішою Каргайл, якій зробила пропозицію, проте незабаром пара розійшлася.

Пізніше вона мала романтичні стосунки з топмоделлю Стелою Максвелл, які теж закінчилися. А у січні 2022 року Крістен повідомила журналістам, що у неї є наречена - Ділан Мейєр, і що вони планують пишне святкування.

Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт (фото: Кіноріум)Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт (фото: Кіноріум)Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт (фото: Кіноріум)

Ще кілька цікавих фактів про зірку

Крістен Стюарт має п'ять домашніх тварин: чотирьох собак та одного кота.

У 2012 році зірка опинилася на 27 місці топ-99 найбажаніших жінок світу, який був складений сайтом AskMen.

А у 2013-му - очолила рейтинг "Найменш сексуальних акторок сучасності". Опитування проводили серед британських чоловіків напередодні вручення премії "Оскар".

У 2013 році Стюарт здобула "Золоту малину" за найгіршу жіночу роль.

Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт (фото: Кіноріум)

А під час церемонії вручення премії Independent Spirit Awards у Каліфорнії, яка проходила у березні 2022 року, акторка публічно підтримала Україну.

"Премія Spirit Awards символізує свободу самовираження, незалежність і людяність. Сьогодні ми змушені стати на бік народу України. Вони ризикують своїм життям, щоб боротися саме за ці речі. Ми виступаємо за сотні тисяч біженців, які рятуються від цієї війни: як українців, так і представників інших національностей, які не можуть знайти безпечне місце", - сказала вона зі сцени.

Як сьогодні виглядає Крістен Стюарт, яка зіграла Беллу в &quot;Сутінках&quot; та висловлювала підтримку УкраїніКрістен Стюарт (фото: Кіноріум)

Соцмережі Крістен Стюарт

Щодо її діяльності в блозі, то акторка має закриту сторінку, за якою стежить лише її найближче коло. Тому в Instagram шанувальники можуть знайти лише фан-сторінки акторки.

Раніше Крістен Стюарт показала оригінальний образ з відкритою спиною.

Також подивіться, як виглядає акторка, яка зіграла дочку Белли та Едварда в "Сутінках".

Для написання матеріалу були використані джерела: інформація про Крістен Стюарт з Вікіпедії, а також її фотографії з різних стрічок з порталу Кіноріум.

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