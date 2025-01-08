Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус таємно одружилися: що відомо

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог Deuxmoi , який хоч і не є офіційним засобом масової інформації, часто публікує ексклюзивні новини, які згодом знаходять своє підтвердження.

Як розповіло Deuxmoi анонімне джерело, що працює на курорті, де відпочивали молодята, весілля знаменитостей відбулося на Карибських островах напередодні Нового року. На урочистості були присутні близькі пари та їхня 10-місячна донька.

"Вони були дуже милі та ввічливі, на малятку була чарівна маленька сукня подружки нареченої", - повідомив інсайдер.

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Нагадаємо, що Роберт і Сьюки почали зустрічатися в липні 2018 року, а познайомились вони на вечірці друзів.

У листопаді 2023-го стало відомо, що співачка вагітна, а в березні минулого року у пари народилася донька.

До цього часу вони встигли заручитися - Вотерхаус була помічена з обручкою на безіменному пальці.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус (фото: Getty Images)

Восени минулого року вона вперше показала публіці обличчя доньки.