Могли стать Беллой или Эдвардом: актеры, которые провалили кастинг в "Сумерки"

Кто мог сыграть Беллу и Эдварда, кроме Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона? Кажется, что лучших кандидатов не найти. Однако на самом деле у создателей фильма было несколько кандидатов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из звезд пытался получить главную роль в "Сумерках", но не получилось.

Кто мог сыграть Беллу

Дженнифер Лоуренс

Актриса проходила прослушивание на роль Беллы, но ей отказали. На фоне ажиотажа, который возник вокруг фильма, она даже думала отказаться от "Голодных игр". Просто не хотела быть "самым известным человеком на планете", поэтому волновалась из-за возможной славы.

Дженнифер Лоуренс (скриншот)

Мишель Трахтенберг

Звезду "Баффи", которая умерла в 2025-м от осложнений диабета, тоже рассматривали на роль Беллы благодаря давнему сотрудничеству с режиссером фильма. Она была вынуждена отказаться от роли, поскольку имела конфликт в графике. Однако обиды ни на кого не держала, ведь "уже и так была в мире вампиров".

Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Лили Коллинз

Звезда "Эмили в Париже" тоже проходила прослушивание на Беллу. Она называла свой опыт одним из самых тревожных, поскольку тогда только начинала карьеру в Голливуде.

Лили Коллинз (фото: instagram.com/lilyjcollins)

Кто мог сыграть Эдварда

Джош Пек

Как-то в разговоре с Тейлором Лотнером актер признался, что присылал видео на кастинг Эдварда и дошел до финала. Его рассматривали вместе с еще тремя кандидатами. Впоследствии он понял: лучшего Эдварда, чем Паттинсон быть не может.

"Этот персонаж постоянно должен быть без рубашки... А потом я увидел, как Паттинсон играет и подумал: в каком, черт возьми, мире?" - поделился он.

Джош Пек (фото: instagram.com/shuapeck)

Джейми Кэмпбелл Бауэр

Актера тоже рассматривали на главного героя Эдварда, однако получить роль ему не удалось. Но в сагу он все же попал - сыграл одного из Волтури в "Новолунии" и "Рассвете".

Кадр из фильма "Сумерки. Рассвет" (скриншот)

Джексон Рэтбоун

В одном из интервью Джексон признался, что был среди четырех финалистов на роль возлюбленного Беллы, прежде чем его утвердили на роль брата-вампира Джаспера. Впоследствии он добавил, что не имеет обид, ведь лучше Эдварда, чем Роберт, быть не может.

Джексон Рэтбоун (фото: instagram.com/jacksonrathbone)

Напомним, первый фильм "Сумерки" по мотивам книг Стефани Майер вышел на экраны в 2008 году. Главная героиня Белла узнает, что ее новоиспеченный бойфренд и вся его семья - вампиры. Влюбленные пытаются уберечь свою любовь на фоне угроз, которые подстерегают их в мире борьбы вампирских кланов.