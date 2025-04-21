Крістен Стюарт вийшла заміж за свою дівчину: що відомо про обраницю зірки "Сутінків"

Американська акторка Крістен Стюарт, відома за роллю Белли в серії фільмів про вампірів "Сутінки", офіційно уклала шлюб зі своєю коханою, сценаристкою Ділан Майєр.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TMZ .

Весілля відбулося в неділю, 20 квітня, в Лос-Анджелесі.

За даними джерел, церемонія відбулася в будинку Стюарт у колі найближчих друзів і родичів. Серед гостей були актриса Ешлі Бенсон та її чоловік, підприємець Брендон Девіс. Перед церемонією пара отримала свідоцтво про шлюб у суді.

Зазначимо, що офіційний представник актриси поки що не прокоментував новину.

У соцмережі X також з'явилося перше фото з весілля.

Kristen Stewart and Fiancée Dylan Meyer Get Married Click to read more https://t.co/sYlgoez0dn — TMZ (@TMZ) April 21, 2025

Що відомо про стосунки Крістен Стюарт і Ділан Майєр

Дівчата познайомилися 2013 року на знімальному майданчику. Наступного разу вони перетнулися на вечірці спільного знайомого, і там уже спалахнула іскра.

Уже після двох тижнів знайомства Стюарт зізналася Майєр у коханні, але стосунки вони спочатку не афішували.

У 2019 році вони оголосили про свої стосунки в соцмережі Instagram.

Цього ж року Крістен дала інтерв'ю радіоведучому Говарду Стерну, де поділилася історією їхнього кохання і навіть заявила про бажання зробити коханій пропозицію.

2021 року пара заручилася і стала жити разом у будинку Крістен. Під час ефіру на шоу Говарда Стерна того ж року акторка розповіла, що саме Майєр узяла на себе "чоловічу роль" і освідчилася їй.



Крістен Стюарт і Ділан Майєр (фото: Getty Images)

Що відомо про Ділан Майєр

Ділан народилася 4 грудня 1986 року в Лос-Анджелесі.

Ніколас Меєр, батько Ділан, прославився як сценарист роботами до "Зоряного шляху", а за адаптивний сценарій до фільму про Шерлока Холмса "Критичне рішення" навіть отримав 1977 року номінацію на премію "Оскар".

Ділан Майєр пішла стопами батька і стала сценаристкою. Утім, дівчина також знялася в кількох фільмах як актриса. Уперше на екрані Ділан з'явилася 2011 року, знявшись у короткометражці "Загибель і повернення супермена".



Крістен Стюарт вийшла заміж за свою дівчину (фото: instagram.com/spillzdylz)

У 2015 році вона написала перший сценарій до 23-хвилинного фільму Loose Ends, а вже через рік у співавторстві з Крістофером Луї підготувала проект ХОХО для Netflix.

Для серіалу "Міс Земля 2059" вона написала вісім епізодів, а потім працювала над короткометражкою Rock Bottom.

2021 року Ділан написала сценарій до музичного фільму "Бунтарка", який вийшов на Netflix.



Крістен Стюарт і Ділан Майєр (фото: instagram.com/spillzdylz)