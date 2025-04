Крістен Стюарт вийшла заміж за свою дівчину: що відомо про обраницю зірки "Сутінків"

Весілля відбулося в неділю, 20 квітня, в Лос-Анджелесі.

За даними джерел, церемонія відбулася в будинку Стюарт у колі найближчих друзів і родичів. Серед гостей були актриса Ешлі Бенсон та її чоловік, підприємець Брендон Девіс. Перед церемонією пара отримала свідоцтво про шлюб у суді.

Зазначимо, що офіційний представник актриси поки що не прокоментував новину.

У соцмережі X також з'явилося перше фото з весілля.

Kristen Stewart and Fiancée Dylan Meyer Get Married Click to read more https://t.co/sYlgoez0dn