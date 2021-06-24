У вас много вкусных вещей: посол КНР повеселил украинцев словами о борще

Посол КНР в Украине Фань Сяньжун повеселил украинцев своими высказываниями о национальных блюдах и украинский борщ снова стал объектом обсуждения. На пресс-конференции в Киеве 24 июня дипломат перепутал борщ со щами, но призвал открывать рестораны украинской кухни в Китае.

На пресс-конференции Фань Сяньжун рассказал, что в Китае в ближайшее время планируют провести дни показа украинского кино, мероприятия по популяризации путешествий в Украину, а также дни украинской кухни.

Посол призвал открывать украинские рестораны в Китае и хотел сделать комплимент традиционным блюдам, но немного оконфузился и перепутал щи с борщом.

Собеседники помогли ему исправить досадную ошибку и объяснили, что борщ – украинское блюдо, а щи – блюдо российской кухни.

"Мне нравится украинская кухня. Особенно ваши щи. Да, щи? А, борщ? Борщ, очень вкусно. Котлеты по-киевски, вареники. У вас много вкусных вещей", - отметил посол.

Стоит отметить, что разговоры и споры вокруг украинского борща не утихают и национальное блюдо регулярно фигурирует в различных дискуссиях.