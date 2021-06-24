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У вас багато смачних речей: посол КНР повеселив українців словами про борщ

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Четвер 24 червня 2021 16:14
У вас багато смачних речей: посол КНР повеселив українців словами про борщ Фото: Посол Китаю осоромився через український борщ (facebookcom / chinaembua1)
Автор: Анна Шиканова

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун повеселив українців своїми висловлюваннями про національні страви й український борщ знову став об'єктом обговорення. На пресконференції в Києві 24 червня дипломат переплутав борщ зі щами, але закликав відкривати ресторани української кухні в Китаї.

Про це розповів кореспондент видання "Країна".

На пресконференції Фань Сяньжун розповів, що в Китаї найближчим часом планують провести дні показу українського кіно, заходи з популяризації подорожей в Україну, а також Дні української кухні.

Посол закликав відкривати українські ресторани в Китаї та хотів зробити комплімент традиційним стравам, але трохи осоромився і переплутав щі з борщем.

Співрозмовники допомогли йому виправити прикру помилку і пояснили, що борщ – українська страва, а щі – страва російської кухні.

"Мені подобається українська кухня. Особливо ваші щі. Так, щи? А, борщ? Борщ, дуже смачно. Котлети по-київськи, вареники. У вас багато смачних речей", - зазначив посол.

Варто відзначити, що розмови та суперечки навколо українського борщу не вщухають і національне блюдо регулярно фігурує в різних дискусіях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що музикант Андрій Макаревич засумнівався в походженні українського борщу і заявив, що ця страва з'явилася раніше слов'ян.

А також писали про те, що Google потрапив у скандал через те, що вніс борщ в добірку "10 страв, які вплинули на російську кухню".

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