У вас багато смачних речей: посол КНР повеселив українців словами про борщ

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун повеселив українців своїми висловлюваннями про національні страви й український борщ знову став об'єктом обговорення. На пресконференції в Києві 24 червня дипломат переплутав борщ зі щами, але закликав відкривати ресторани української кухні в Китаї.

Про це розповів кореспондент видання " Країна ".

На пресконференції Фань Сяньжун розповів, що в Китаї найближчим часом планують провести дні показу українського кіно, заходи з популяризації подорожей в Україну, а також Дні української кухні.

Посол закликав відкривати українські ресторани в Китаї та хотів зробити комплімент традиційним стравам, але трохи осоромився і переплутав щі з борщем.

Співрозмовники допомогли йому виправити прикру помилку і пояснили, що борщ – українська страва, а щі – страва російської кухні.

"Мені подобається українська кухня. Особливо ваші щі. Так, щи? А, борщ? Борщ, дуже смачно. Котлети по-київськи, вареники. У вас багато смачних речей", - зазначив посол.

Варто відзначити, що розмови та суперечки навколо українського борщу не вщухають і національне блюдо регулярно фігурує в різних дискусіях.