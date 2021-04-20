Google назвал борщ российским блюдом: скандал получил продолжение
Украинский борщ стал "русским блюдом" в подборке Google под названием "10 блюд, которые повлияли на русскую кухню".
Этот список блюд появился на странице интернет-платформы "Google искусство и культура". Но через несколько минут текст был изменен.
С чего все началось
20 апреля на сайте появилась публикация, в которой борщ называется чуть ли не главным блюдом в ресторанах "от Хабаровска до Бреста".
"История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста", - написали авторы Google.
Скриншот (artsandculture.google.com)
Также они отметили, что изначально суп готовили с борщевиком, который со временем был заменен другими ингредиентами, а название "борщ" якобы стало собирательным для супов с кислым вкусом.
В статье также акцентируется, что в поваренных книгах есть много вариантов борща, среди которых украинский (с тертым салом и чесноком), московский (с беконом, сосисками и вареной говядиной), а также борщ по-флотски, в который входит красный перец и копченая свинина. Где, например, в традиционной русской кухне взялся бекон - не уточняется.
Продолжение скандала
Буквально через несколько часов публикация была изменена. Так, авторы изменили подпись к первому слайду.
"История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию", - гласит новый вариант подписи.
Скриншот (artsandculture.google.com)
Следует обратить внимание еще и на то, что в подборке "российским блюдом" называется также шашлык. Хотя это блюдо является традиционным для стран Средней Азии.
Также есть пельмени, попавшие в русскую кухню с Урала и Сибири.
Но есть еще один нюанс. Эта подборка Google создана при поддержке российского пропагандистского издания LIFE и... Федерального агентства по туризму РФ, которое "продвигает российский туристический продукт на внутреннем и мировом рынках".
Добавим, что в компании Google подчеркивают: "Некоторые истории создаются независимыми авторами и не всегда отражают позицию организаций, предоставивших материалы".
Как бы там ни было, сейчас продолжается подготовка номинационного досье украинского борща в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Поэтому, скорее всего, уже скоро никто не посмеет называть борщ российским блюдом.
Кстати, недавно рецепт борща украинской пенсионерки вышел в авторитетном американском журнале New York Times.