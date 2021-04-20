Google назвал борщ российским блюдом: скандал получил продолжение

Украинский борщ стал "русским блюдом" в подборке Google под названием "10 блюд, которые повлияли на русскую кухню".

Этот список блюд появился на странице интернет-платформы " Google искусство и культура ". Но через несколько минут текст был изменен.

С чего все началось

20 апреля на сайте появилась публикация, в которой борщ называется чуть ли не главным блюдом в ресторанах "от Хабаровска до Бреста".

"История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста", - написали авторы Google.

Скриншот (artsandculture.google.com)

Также они отметили, что изначально суп готовили с борщевиком, который со временем был заменен другими ингредиентами, а название "борщ" якобы стало собирательным для супов с кислым вкусом.

В статье также акцентируется, что в поваренных книгах есть много вариантов борща, среди которых украинский (с тертым салом и чесноком), московский (с беконом, сосисками и вареной говядиной), а также борщ по-флотски, в который входит красный перец и копченая свинина. Где, например, в традиционной русской кухне взялся бекон - не уточняется.

Продолжение скандала

Буквально через несколько часов публикация была изменена. Так, авторы изменили подпись к первому слайду.

"История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию", - гласит новый вариант подписи.

Скриншот (artsandculture.google.com)

Следует обратить внимание еще и на то, что в подборке "российским блюдом" называется также шашлык. Хотя это блюдо является традиционным для стран Средней Азии.

Также есть пельмени, попавшие в русскую кухню с Урала и Сибири.

Но есть еще один нюанс. Эта подборка Google создана при поддержке российского пропагандистского издания LIFE и... Федерального агентства по туризму РФ, которое "продвигает российский туристический продукт на внутреннем и мировом рынках".

Добавим, что в компании Google подчеркивают: "Некоторые истории создаются независимыми авторами и не всегда отражают позицию организаций, предоставивших материалы".

Как бы там ни было, сейчас продолжается подготовка номинационного досье украинского борща в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Поэтому, скорее всего, уже скоро никто не посмеет называть борщ российским блюдом.