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Новый учебный год: что изменится у школьников с 1 сентября

STYLERЖизнь    30.08.2019 - 21:32
Новый учебный год: что изменится у школьников с 1 сентября
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

В системе образования Украины есть несколько важных изменений

Скоро 1 сентября и украинских школьников, а также их родителей, ждет ряд изменений в системе образования. Так как 1 сентября 2019 года выпадает на воскресенье, в некоторых школах все равно проведут линейку в этот выходной день. Это решает администрация учебного заведения.

правила учебного года 2019-2020

Вакцинация

Одно из основных новых правил - это то, что дети без обязательных прививок не могут быть допущены к учебному прцессу. Причиной этому является быстрое распространение инфекции в коллективе невакцинированных детей. Если родители не хотят вакцинировать ребенка - он может учиться дома дистанционно. Для этого нужно написать заявление на имя классного руководителя.

Отмена школьной формы

Теперь носить школьную форму детям необязательно, достаточно одеваться в деловом стиле, подобающем ученику.

Безопасность

Ученики начальной школы обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и обратно.

Новый учебный год: что изменится у школьников с 1 сентябряФото: Школьная столовая (УНИАН)

Электронное удостоверение ученика

Киевские школьники смогут оформить электронные ученические билеты, которыми будут пользоваться для проезда в общественном транспорте. Это даст еще одно очевидное преимущество - при помощи специального приложения родители смогут отследить перемещение ребенка по городу.

Питание школьников

Обеды в школьных столовых будут сделаны по принципу "шведского стола". Ребенок сам сможет выбрать желаемое блюдо. При этом, стоимость обеда останется прежней.

Реформа в украинской литературе при ВНО

В 2019-2020 году программа изменилась, некоторые произведения убрали, некоторые добавили.

Новый учебный год: что изменится у школьников с 1 сентябряИллюстративное фото (donetsk.kp.ru)

Запрет на оглашение оценок

Педагог не сможет при всем классе объявить ученику его отметку. Теперь он сможет это сделать на перемене, либо записать результат в дневник

Доски почета канут в лету

В школах теперь не будут показывать отличников, так как все дети разные и способности у всех не могут быть одинаковыми.

Как мы ранее писали, министр образования Украины Лилия Гриневич резко высказалась о запрете учителям свободно заниматься репетиторством после основных занятий.

Читайте также в нашем материале, сколько будут отдыхать украинцы в сентябре 2019 года.

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