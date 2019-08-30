Новый учебный год: что изменится у школьников с 1 сентября

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

В системе образования Украины есть несколько важных изменений

Скоро 1 сентября и украинских школьников, а также их родителей, ждет ряд изменений в системе образования. Так как 1 сентября 2019 года выпадает на воскресенье, в некоторых школах все равно проведут линейку в этот выходной день. Это решает администрация учебного заведения.

правила учебного года 2019-2020

Вакцинация

Одно из основных новых правил - это то, что дети без обязательных прививок не могут быть допущены к учебному прцессу. Причиной этому является быстрое распространение инфекции в коллективе невакцинированных детей. Если родители не хотят вакцинировать ребенка - он может учиться дома дистанционно. Для этого нужно написать заявление на имя классного руководителя.

Отмена школьной формы

Теперь носить школьную форму детям необязательно, достаточно одеваться в деловом стиле, подобающем ученику.

Безопасность

Ученики начальной школы обязаны носить светоотражающие жилеты в темное время суток по дороге в школу и обратно.

Фото: Школьная столовая (УНИАН)

Электронное удостоверение ученика

Киевские школьники смогут оформить электронные ученические билеты, которыми будут пользоваться для проезда в общественном транспорте. Это даст еще одно очевидное преимущество - при помощи специального приложения родители смогут отследить перемещение ребенка по городу.

Питание школьников

Обеды в школьных столовых будут сделаны по принципу "шведского стола". Ребенок сам сможет выбрать желаемое блюдо. При этом, стоимость обеда останется прежней.

Реформа в украинской литературе при ВНО

В 2019-2020 году программа изменилась, некоторые произведения убрали, некоторые добавили.

Иллюстративное фото (donetsk.kp.ru)

Запрет на оглашение оценок

Педагог не сможет при всем классе объявить ученику его отметку. Теперь он сможет это сделать на перемене, либо записать результат в дневник

Доски почета канут в лету

В школах теперь не будут показывать отличников, так как все дети разные и способности у всех не могут быть одинаковыми.

Как мы ранее писали, министр образования Украины Лилия Гриневич резко высказалась о запрете учителям свободно заниматься репетиторством после основных занятий.

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