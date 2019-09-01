Багато нового: як зміниться навчання з 1 вересня

2019 навчальний рік – що зміниться в українських школах (фото: Синиця Олександр / УНІАН)

Новий навчальний рік підготував чимало змін, адже в Україні триває освітня реформа

Вже сьогодні перший дзвінок – 1 вересня, з завтрашнього дня всі школярі і студенти відправляться на навчання. В Україні всіх учнів у 2019/2020 навчальному році очікують нововведення. Про те, що потрібно знати перед початком навчання – розповідає "Сьогодні".

Щеплення для школи та садочка

Як відомо, зараз в Україні діє заборона на відвідування навчальних закладів дітьми без щеплень. Так, у МОЗ вважають, що не можна протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення і безпеку інших дітей. Рішення про те, чи пускати невакциновану дитину в навчальний заклад або ні, не приймають безпосередньо самі садки, школи і т. д., заборона встановлена на законодавчому рівні, а адміністрації освітніх установ просто виконують норму закону.

Незважаючи на це, в Києві в навчальному році 2019/20 не буде заборони на відвідування шкіл для невакцинованих дітей. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

"Заборони невакцинованим дітям відвідувати установи освіти не буде", – сказав Мондрієвський на прес-брифінгу.

2019 навчальний рік – що зміниться в українських школах (фото: УНІАН)

Він додав: якщо статистика захворювань буде погіршуватися, влада зможе обмежити відвідування шкіл для невакцинованих дітей, перевівши їх на дистанційну освіту.

Шкільні нововведення

Новий навчальний рік підготував чимало змін, адже в Україні триває освітня реформа. В першу чергу нагадаємо, що з цього навчального року шкільна форма стане необов'язковою, т. до. ще в середині літа президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Багато змін зараз стосуються учнів молодшої школи, але деякі нововведення торкнулися і старших, зокрема, з 1 вересня 2019 р. в Україні:

вчитель не має права оголошувати оцінки на весь клас, він зможе лише описово оцінити зусилля школяра; оцінки виставлятимуться у щоденники або оголошуватися в індивідуальному порядку;

для дітей, які змушені пропускати багато занять через хворобу або з інших поважних причин, вчителі повинні будуть скласти спеціальний навчальний план;

у школах зникнуть дошки пошани з відмінниками;

з'явиться новий шкільний предмет для старшокласників – фінансова грамотність, яка спрямована на те, щоб українські школярі розбиралися в тому, що ж таке криптовалюта, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти і т. д.;

школи вперше отримають можливість організовувати для учнів мережеві форми освіти: це означає, що деякі дисципліни зможуть викладати не шкільні вчителі, а фахівці профільних організацій та установ культури, спорту тощо, які розбираються в темі.

Крім цього, раніше йшлося про те, що в силу вступає нове правило – учні 1-4 класів зобов'язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому. Але днями у Київській міській державній адміністрації заявили, що зараз немає норми, яка б зобов'язувала 1 вересня забезпечувати спеціальними світловідбиваючі жилетами учнів 1-4 класів.

"Це було заявлено прем'єр-міністром. У нас немає ніяких нормативних документів. Коли ми отримаємо такі нормативні документи, тоді будемо над цим працювати", – сказала директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фиданян на прес-брифінгу про підготовку столичних освітніх закладів до нового навчального року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться у школярів з 1 вересня.