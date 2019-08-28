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Детей без прививок будут пускать в школы Киева

Новости » Общество    28.08.2019 - 12:48
Детей без прививок будут пускать в школы Киева
Фото: школа (УНИАН)

Запрет может быть введен в случае ухудшения с заболеваемостью

В Киеве не будет запрета детям без прививок посещать школы, однако в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью такие меры могут вводиться. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Он напомнил, что 2 сентября начнется новый учебный год.

"Запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет", - сказал он.

При этом он отметил, что в случае низкого уровня вакцинации, будет утверждена процедура подтверждения вакцинации детей.

"В случае ухудшения статистических данных о наличии заболевания мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать им право получать образование дистанционно", - сказал он.

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