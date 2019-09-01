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В сентябре в Украине будет девять выходных дней

Новости » Общество    01.09.2019 - 08:40
В сентябре в Украине будет девять выходных дней
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Ни одного праздничного дня в сентябре не предусмотрено

Для работников с пятидневной рабочей неделей в сентябре будет девять выходных и 21 рабочий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительные праздничные дни в сентябре не установлены.

В сентябре в Украине будет девять выходных дней

Календарь на сентябрь

Отметим, что начало учебного года (День знаний) в этом году выпадает на воскресенье, 1 сентября.

Кроме того, в сентябре будет насколько профессиональных праздников, среди которых:

  • 1 сентября - День предпринимателя
  • 8 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
  • 8 сентября - Международный день солидарности журналистов
  • 13 сентября - День программиста
  • 14 сентября - День украинского кино
  • 14 сентября - День физкультуры и спорта
  • 15 сентября - День работника леса
  • 27 сентября - День туризма
  • 30 сентября - Международный день переводчика
  • 30 сентября - Всеукраинский день библиотек

Напомним, в августе 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей было десять выходных дней и 21 рабочий. Дополнительный выходной в августе добавился благодаря Дню Независимости, который отмечается в 24 августа. А в июле 2019 года количество рабочих дней в Украине было максимальным - 23. При этом выходных дней было всего восемь.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

В августе в Украине будет десять выходных дней В июле украинцев ждет максимальное число рабочих дней
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