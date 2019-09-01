1 сентября: какой праздник и что нельзя делать сегодня

1 сентября - день Тимофея, который еще называли Фекла Свекольница (Фото: коллаж РБК-Украина)

В день Тимофея 1 сентября существуют "кулинарные" обычаи и важные правила, которые боялись нарушать

Какой сегодня праздник. 1 сентября у многих ассоциируется с Днем знаний, но в этот день также чествуют христианского святого Тимофея (Тимофей Палестинский), и еще мучеников Андрея Стратилата, Фекла и Агапия. В народе первый день осени называли Фекла Свекольница, и посвящали его сбору урожая свеклы, заготовке на зиму и приготовлению блюд из нее.

Примечательно, но распространенные у наших предков правила и запреты в этот день резонируют с привычными современными "новомодными" традициями.

1 сентября чествовали мученика Тимофея Палестинского (фреска, из открытых источников)

1 сентября считалось, что при помощи свеклы можно прогнать нечисть из дома. Для этого хозяйки-именинницы приносили несколько связок овса и клали их в определенных местах около печи, в комнате и заносили в конюшню Таким образом зазывался достаток в семью, а хвори и неудачи можно было отвести прочь.

Из свеклы готовили не только борщ, но и другие блюда. Для этого использовали и красную, и белую свеклу, которую квасили, сушили, варили, заготавливали на зиму. Горячий борщ и холодная ботвинья считались на Тимофея особо полезными и даже целебными.

1 сентября на Тимофея, или на Феклу Свекольницу, готовили вкусные блюда из свеклы (Иллюстративное фото: pixabay.com)

В этот день не принято было рассказывать свои тайные мысли и секреты - верили, что нарушителей запрета за болтливость 1 сентября ждут потери денег и невезение.

Также наши предки ни в коем случае не занимались чисткой и починкой обуви и одежды на Тимофея и старались выбрать для путешествий и начала новых дел другой день, так как в противном случае ждала неудача и всяческие сложности.

Приметы дня на Тимофея:

Если на Феклу дует ветер с юга - к богатому урожаю овса;

Какой день на Андрея - такой и месяц будет;

Глядеть на огонь на Тимофея - глазам беда.

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики Украины обнародовали график праздничных и выходных дней в 2020 году.

Также мы писали о том, что хоть День знаний наступит только завтра - 2 сентября - родители школьников уже активно интересуются предстоящими каникулами. Так, недавно Минобразования рекомендовало учебным заведениям график с датами школьных каникул 2019-2020. Напомним, что согласно закону об образовании, общая длительность каникул в школах не должна превышать 30 дней.