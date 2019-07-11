Меган Маркл впервые вышла в свет с новорожденным Арчи (фото)

Меган Маркл вышла на публику со своим двухмесячным сыном Арчи Харрисоном. Вчера, 10 июня, герцогиня посетила благотворительный матч по поло, который прошел в частном клубе Billingbear Polo Club.

В матче принимал участие принц Гарри и Меган Маркл пришла на мероприятие с сыном чтобы поддержать своего мужа.

В официальном аккаунте Instagram герцогини и герцога Сассекских фото Меган Маркл нет, а опубликованы только снимки принца Гарри во время его игры.

Принц Гарри во время благотворительного матча (фото:instagram.com/sussexroyal)

Но в сети появились фото Меган Маркл, которая держит на руках своего первенца. На фото также в кадр попала и герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон вместе с старшим сыном Джорджем.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Для посещения игры под открытым небом Меган Маркл надела обычное платье цвета хаки, а также солнцезащитные очки. Малыш был в белом комбинезоне с коротким рукавом.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Напомним, что Меган Маркл попала под шквал критики из-за инцидента на Уимблдоне, где ее запретили фотографировать. Меган вместе со своими подругами посетила турнир серии Большого шлема, чтобы поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия.

Мы также писали о том, что королевские эксперты назвали Меган Маркл "приземленной" герцогиней.