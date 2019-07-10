Меган Маркл снова оскандалилась: воротит даже убежденных монархистов

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл попала под шквал критики из-за инцидента на Уимблдоне

Меган Маркл попала в очередной скандал и вызвала шквал жесткой критики со стороны известных медийщиков из-за запрета ее фотографировать на Уимблдоне. Герцогиня Сассекская с подругами Женевьев Хиллис и Линдси Рот посетила престижный турнир серии Большого шлема, чтобы поддержать знаменитую американскую теннисистку Серену Уильямс, которую кстати ранее рассматривали в качестве крестной для маленького принца Арчи. Наблюдать за игрой спортсменки на первом корте супруга внука королевы Британии отправилась как "приватная особа", передает Express.

На турнире в качестве зрителя также была и медиа-консультант Салли Джонс, которая фотографировала игру. В определенный момент к ней подошел сотрудник службы безопасности бывшей американской актрисы и попросил не снимать королевскую особу, с которой она сидела в одном ряду.

Меган Маркл на Уимблдоне (Фото: Press Association / thesun.co.uk)

"Наблюдая за действиями Серены Уильямс на корте 1 на Уимблдоне я с радостью снимала броски суперзвезды и огромные подачи, когда я почувствовала, как меня толкнули в плечо. "Не могли бы вы не фотографировать герцогиню", - вежливо приказал голос. "Она здесь как приватная особа"", - написала консультант по связям с общественность в колонке для издания The Daily Telegraph.

Возмущенная Джонс отметила, что такие перегибы с требованиями о конфиденциальности команды Меган Маркл "отталкивают даже таких преданных монархистов, как она".

Также медиа-специалист напомнила о дорогущем ремонте в резиденции герцогов Сассекских Фрогмор-хаус, деньги на который идут из карманов налогоплательщиков. По убеждению Джонс, поведение принца Гарри и его жены "прямо противоречит практике, принятой в королевской семье", и что они ведут себя как знаменитости, закрывающие глаза на свои обязанности.

Меган Маркл на Уимблдоне (Фото: Press Association / thesun.co.uk)

Прокомментировать инцидент Кенсингтонский дворец отказался, однако источник в королевской семье сказал, что "сотрудники личной охраны, сопровождающие любых членов королевской семьи, нередко просят людей не фотографировать, чтобы они могли общаться с людьми, а не с камерами", сообщает The Sun.

Известный британский журналист, ведущий шоу Good Morning Britain Пирс Морган обвинил Меган в лицемерии. Он подчеркнул, что нереально быть "не публичной" особой на Уимблдоне, где тьма-тьмущая камер и фотоаппаратов.

"Если хочешь быть приватной, возвращайся в Америку и живи в одиночестве", - эмоционально отметил журналист.

Меган Маркл на Уимблдоне (Фото: Press Association / thesun.co.uk)

Также он обрушился с критикой в адрес Меган Маркл и принца Гарри из-за их "одержимости" конфиденциальностью: "Это откровенно лицемерно, и они не частные люди, они герцог и герцогиня Сассексские. Мы платим за их особняк, мы делаем все этого".

Напомним, что 6 июня Меган Маркл и принц Гарри крестили своего первенца Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия перед небольшой группой из 25 друзей и членов королевской семьи. Это событие также сопровождалось большим скандалом из-за того, что все провели максимально приватно. В итоге толпы поклонников королевской семьи, которые собрались в Винздор с разных уголков мира, остались крайне разочарованы - их желание хоть краем глаза увидеть герцогов было проигнорировано.

Как сообщалось ранее, Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал: британцам не понравилось то, как герцоги решили поздравить принца Уильяма с днем рождения.