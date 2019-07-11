Меган Маркл вперше вийшла у світ з новонародженим Арчі (фото)

Меган Маркл вийшла на публіку зі своїм двомісячним сином Арчі Харрісоном. Вчора, 10 червня, герцогиня відвідала благодійний матч з поло, який пройшов в приватному клубі Billingbear Polo Club.

В матчі брав участь принц Гаррі і Меган Маркл прийшла на захід з сином щоб підтримати свого чоловіка.

В офіційному акаунті Instagram герцогині і герцога Сассекських фото Меган Маркл немає, а опубліковані лише знімки принца Гаррі під час його гри.

Принц Гаррі під час благодійного матчу (фото:instagram.com/sussexroyal)

Але в мережі з'явилися фото Меган Маркл, яка тримає на руках свого первістка. На фото також в кадр потрапила і герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон разом із старшим сином Джорджем.

Меган Маркл вперше вийшла на публіку зі своїм сином Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Для відвідування гри під відкритим небом Меган Маркл наділа звичайне плаття кольору хакі, а також сонцезахисні окуляри. Малюк був у білому комбінезоні з коротким рукавом.

Меган Маркл вперше вийшла на публіку зі своїм сином Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Нагадаємо, що Меган Маркл потрапила під шквал критики через інцидент на Вімблдоні, де її заборонили фотографувати. Меган разом зі своїми подругами відвідала турнір серії Великого шолома, щоб підтримати американську тенісистку Серену Вільямс.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі зі скандалом хрестили Арчі у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія.

Ми також писали про те, що королівські експерти назвали Меган Маркл "приземленою" герцогинею.