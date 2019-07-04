ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперты назвали Меган Маркл "приземленной" герцогиней: в чем дело

STYLERЖизнь    04.07.2019 - 18:24
Эксперты назвали Меган Маркл "приземленной" герцогиней: в чем дело
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Герцогиню Сассекскую обсудили королевские эксперты

Меган Маркл сама готовит, заказывает продукты и у нее нет стилиста. Поэтому королевские эксперты назвали ее "приземленной" герцогиней, несмотря на то, что за ней закрепилось прозвище "сложная герцогиня". Об этом сообщает Daily Mail.

По словам королевских источников, Меган Маркл самодостаточна и она отлично справляется с домашними обязанностями сама. Конечно, у нее есть несколько помощников.

У герцогини Сассекской нет стилиста и она делает большую часть его работы сама. При этом йогой Меган занимается вместе со своей мамой, и тренер ей не нужен. Кроме того, она ходит на прогулки с сыном без помощников.

Эксперты назвали Меган Маркл &quot;приземленной&quot; герцогиней: в чем дело

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл также без сторонней помощи заказывает продукты в онлайн-супермаркетах, и сама готовит еду. Известно, что на последних неделях беременности она готовила и замораживала органические блюда.

Эксперты полагают, что герцогиня наконец-то освоилась и полюбила английский образ жизни. Кроме того, у нее изменилась речь, так как Меган избавляется от американизмов и переходит на английский манер.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри определились с крестными для Арчи.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл удалила грудные имплантаты, которые установила себе в молодости для успешной карьеры актрисы.

Меган Маркл собирается нарушить еще одну традицию: решила сэкономить Меган Маркл высмеяли в новом шоу: я зарежу тебя, Кейт! (видео)
Новости Украины Меган Марклкоролевская семья
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь