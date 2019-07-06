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Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи: первые официальные фото

STYLERПерсоны    06.07.2019 - 19:19
Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи: первые официальные фото
Меган Маркл и принц Гарри крестили сына Арчи (Фото: коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл и принц Гарри крестили Арчи 6 июля

Меган Маркл и принц Гарри крестили своего первенца Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия перед небольшой группой из 25 друзей и членов королевской семьи. Обряд провел архиепископ Кентерберийский. Церемония 6 июля прошла "под грифом секретно" - не смотря на огромный ажиотож в обществе и толпы желающих увидеть чету герцогов Сассекских, собравшихся в Виндзор из разных уголков мира. Как пишет The Sun, молодой отец настоял, чтобы мероприятие стало как можно более приватным.

Кроме того, крестные родители восьминедельного принца были не названы.

После этого на официальной Facebook-странице королевской семьи показали первые фото с крещения и "отчитались" о прошедшем мероприятии.

"Сегодня сына герцога и герцогини Сассекских Арчи крестили в частной часовне в Виндзорском замке. Принц Уэльский, герцогиня Корнуолла и герцог и герцогиня Кембриджские присутствовали на крещении", - говорится в публикации.

Эта первая официальная фотография была сделана в Зеленой гостиной в Виндзорском замке.

Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи: первые официальные фото

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Сидящие (слева направо): герцогиня Корнуолла, герцог Сассекский, Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор, герцогиня Сассексская, герцогиня Кембриджская
Стоя (слева направо): принц Уэльский, мисс Дориа Рэгланд, леди Сара МакКрокодейл, леди Джейн Феллоуз, герцог Кембриджский.

Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи: первые официальные фото

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Эта вторая фотография герцога и герцогини Сассексской и Арчи была сделана в Розовом саду в замке.

На обряд крещения Арчи прибыли Кейт Миддлтон и принц Уильям, причем герцог Кембриджский в черных солнцезащитных очках сам был за рулем. Ато заехало на территорию замка с заднего входа, и рассмотреть членов королевской семьи фанатам, которые с утра выстроились на улицах, толком не удалось. 

Бабушка и дедушка принц Чарльз и Камилла прилетели в Виндзорский замок на частном вертолете. Вероятно, несколько других гостей также воспользовались этим видом транспорта, так как поклонники не видели их прибытия.

 

Меган Маркл и принц Гарри "тайно" крестили сына Арчи (Фото: thesun.co.uk)

Любимая няня принца Гарри Тигги Брук приехала на обряд крещения на автомобиле, сразу же породив в британской прессе догатки, что она станет "крестной феей" маленького Арчи. 

Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи: первые официальные фото

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи (Иллюстративное фото: Getty Images)

Нужно сказать, что многочисленные поклонники Маркл и Гарии, которые напрасно прождали в Винздоре все это время, были крайне разочарованы. По их мнению, тайное крещение Арчи стало очередным случаем нарушения монарших традиций - другие члены королевской семьи "тайную операцию" в подобном случае не устраивали.

По словам эксперта по общественным связям Марка Борковски, герцог и герцогиня Сассекские повели себя как звезды Голливуда.

"Это неправильно. Особенно если учитывать, что перед рождением Арчи герцог и герцогиня Сассекские провели дорогущий ремонт в своей новой резиденции за счет подданных. Ведь это простые британцы заплатили 2,4 млн фунтов из своего кармана", - возмущается он, называя тайное крещение "большой ошибкой".

Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи: первые официальные фото

Меган Маркл и принц Гарри крестили Арчи 6 июня (Иллюстративное фото: Getty Images)

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл решила сэкономить на церемонии крещения своего сына Арчи.

Ранее сообщали о том, что в качестве претенденток на роль крестных были названы Амаль Клуни и Опра Уинфри.

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