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Меган Маркл потеряла близкого друга и опубликовала неизвестное ранее фото

STYLERПерсоны    05.09.2019 - 07:58
Меган Маркл потеряла близкого друга и опубликовала неизвестное ранее фото
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл скорбит о умершем гении и друге, с которым ей посчастливилось встретиться

Меган Маркл опубликовала на личной странице герцогов Сассекских в Instagram пост в память о гениальном немецком фешн-фотографе Питере Линдберге, которого не стало во вторник, 3 сентября.

Герцогине Сассекской посчастливилось поработать с ним еше в 2017 году - тогда она украсила обложку и разворот Vanity Fair.

А когда Меган Маркл пригласили в качестве редактора поработать над британским выпуском сентябрьского Vogue, она попросила Линдберга сделать фотосъемку для номера.

Меган Маркл, 2017 год (фото: Питер Линдберг, instagram.com/therealpeterlindbergh)

"Его работа почитается во всем мире за то, что он запечатлевал сущность человека, пропагандировал здоровые идеалы красоты, избегал фоторедакторов и предпочитал естественную красоту с минимальным макияжем", - написала Меган на своей странице.

Меган Маркл потеряла близкого друга и опубликовала неизвестное ранее фото

Обложка Vogue под редакцией Меган Маркл (фото: instagram.com/therealpeterlindbergh)

"Forces for Change" для Vogue стал одним из последних опубликованных проектов уважаемого фотографа. Его будет очень не хватать", - написано в сообщении.

Кроме того Меган опубликовала ранее неизвестный совместный снимок вместе с фотографом, сделанный в присущем ему черно-белом стиле.

Меган Маркл потеряла близкого друга и опубликовала неизвестное ранее фото

Меган Маркл с Питером Линдбергом (фото: instagram.com/sussexroyal)

К слову, принц Гарри извинился за конфликт с частными перелетами, анонсировав новый проект о туризме, который бы не вредил окружающей среде. Все бы хорошо, но герцога Сассекского снова уличили в лицемерии и лжи.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.

Меган Маркл оказалась не единственной любительницей фастфуда в королевской семье Ближе к морю: Меган Маркл и принц Гарри планируют сменить место жительства
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