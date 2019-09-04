Принц Гарри извинился за частный самолет, но его снова уличили во лжи

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Принц Гарри рассказал о том, как будет бороться с загрязнением окружающей среды

Принц Гарри попытался оправдаться за скандал с частными перелетами, но получилось у него не очень убедительно - журналисты поймали принца на лжи. Герцог Сассекский вместе с Меган Маркл прилетел в Амстердам, где рассказал о новом масштабном экологическом проекте Travalyst.

Напомним, в августе Меган Маркл и принц Гарри совершили четыре частных перелета за 11 дней во время путешествия на Ибицу и в Ниццу. Тогда их обвинили в лицемерии - признанные борцы против загрязнения окружающей среды оставили огромный углеродный след от самолета, нанятого для их личного пользования.

"Мы все можем стать лучше, и несмотря на то, что никто из нас не совершенен, мы все несем ответственность за наше собственное воздействие на окружающий мир. Вопрос в том, что мы делаем для того, чтобы уравновесить его", - заявил принц Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королевская чета заручилась поддержкой таких гигантов трэвел-индустрии, как Booking.com, SkyScanner, CTrip и TripAdvisor. Герцоги с помощью нвого проекта хотят уменьшить негативное влияние туризма на окружающую среду.

Гарри рассказал, что они с супругой обожают путешествовать, но пора нести ответственность за планету. Герцог Сассекский заявил, что 99 % перелетов он совершает коммерческими рейсами, а частными самолетами пользуется лишь "ради безопасности своей семьи".

"Сюда я прилетел коммерческим рейсом", - подчеркнул принц, и снова призвал всех вносить вклад в защиту окружающей среды.

По заявлению Гарри, он делает взносы в фонды, которые борятся с углеродным следом - садят деревья, разрабатывают новые энергетические технологии.

Меган Маркл и принц Гарри в частном самолете (фото: instagram.com/sussexroyalmh)

Королевский корреспондент Daily Mail Ричард Кэй посоветовал Гарри повременить с лекциями о защите окружающей среды. Так как сейчас любые его высказывания на эту тему сразу же будут искажены.

"Если ты оказался в яме, перестань копать. Не все могут разобраться в изменении климата, это вопрос очень сложный. Но люди могут распознать лицемерие, когда сталкиваются с ним", - заявил эксперт.

Кроме того, журналисты Daily Mail подловили принца на откровенной лжи. Они подсчитали, что со дня свадьбы с Меган Маркл шесть из девяти своих перелетов принц совершил на частных самолетах, что противоречит его заявлениям о "99% комерческих рейсов".

А в городской совет Брайтона (Восточный Сассекс) поступила петиция с требованием лишить герцога и герцогиню Сассекских их титулов "за аморальное и недемократическое поведение". Петиция уже набрала достаточное количество голосов для рассмотрения.

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.