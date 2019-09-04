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Меган или Кейт? Стало известно, кого из своих невесток больше любит Елизавета II

STYLERПерсоны    04.09.2019 - 08:45
Меган или Кейт? Стало известно, кого из своих невесток больше любит Елизавета II
Кого из своих невесток больше любит королева Елизавета (коллаж: РБК-Украина)

Королева Елизавета уделяет больше внимания лишь одной из своих невесток

Меган Маркл и Кейт Миддлтон - две королевские невестки одного возраста. Но это, похоже, единственное, что объединяет герцогинь. Инсайдеры королевской семьи рассказали, с кем из своих невесток королева может поддержать лишь светскую беседу, а кто способен вызвать у монарха искренний смех, пишет Express.

Ингрид Сьюард, главный редактор Majesty Magazine, уверена, что с Кейт у Елизаветы II нет близких отношений, несмотря на то, что Миддлтон вошла в семью в качестве девушки принца Уильяма еще в 2001 году, а спустя 10 лет стала супругой наследника престола.

И даже наличие трех внуков не растопило сердце королевы.

"Связью с Кейт могут быть ее дети, но я не могу представить, чтобы королева проводила слишком много времени, говоря о них", - сказала Сьюард.

Меган или Кейт? Стало известно, кого из своих невесток больше любит Елизавета II

Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: GettyImages)

Сьюард утверждает, что отношения между Кейт и королевой более формальны, чем это может показаться на первый взгляд.

"Королева восхищается Кейт, но не имеет с ней близких отношений, поскольку у них мало общего", - рассказала эксперт.

Но Меган Маркл королева очень любит и хочет делает для нее все, чтобы герцогиня Сассекская чувствовала себя как можно более комфортно.

"У них общая любовь к собакам, и Меган знает, как заставить ее смеяться", - пришла к выводу эксперт.

Меган или Кейт? Стало известно, кого из своих невесток больше любит Елизавета II

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: royal.uk)

Кроме того, королева неоднократно нарушала традиции для герцогини Сассекской. Впервые еще в 2017 году, до того, как Меган вышла замуж за принца Гарри.

По просьбе Гарри королева Елизавета II пригласила Меган, как невесту принца, на празднование Рождества королевской семьи.

Кроме того, королева не возражала, чтобы разведенная Маркл венчалась с Гарри в церкви.

К слову, не та давно Меган Маркл и принца Гарри засекли в дешевом пабе. Гарри выпил пару кружек пива, а Меган на протяжении нескольких часов потягивала простую воду.

Ранее также стало известно, что Меган Маркл иногда испытывает раздражение из-за Кейт Миддлтон.

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