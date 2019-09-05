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Меган Маркл втратила близького друга і опублікувала невідоме раніше фото

STYLERПерсони    05.09.2019 - 07:58
Меган Маркл втратила близького друга і опублікувала невідоме раніше фото
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл сумує за померлим генієм і другом, з яким їй пощастило зустрітися

Меган Маркл опублікувала на особистій сторінці герцогів Сассекських в Instagram допис в пам'ять про геніального німецького фешн-фотографа Пітера Ліндберга, якого не стало у вівторок, 3 вересня.

Герцогині Сассекській пощасливилось попрацювати з ним ще у 2017 році - тоді вона прикрасила обкладинку і розворот Vanity Fair.

А коли Меган Маркл запросили в якості редактора попрацювати над британським випуском вересневого Vogue, вона попросила Ліндберга зробити фотозйомку для номера.

    Меган Маркл, 2017 рік (фото: Пітер Ліндберг, instagram.com/therealpeterlindbergh)

    "Його робота шанується в усьому світі за те, що він фотографував сутність людини, пропагував здорові ідеали краси, уникав фоторедакторів і надавав перевагу природній красі з мінімальним макіяжем", - написала Меган на своїй сторінці.

    Меган Маркл втратила близького друга і опублікувала невідоме раніше фото

    Обкладинка Vogue під редакцією Меган Маркл (фото: instagram.com/therealpeterlindbergh)

    "Forces for Change" Vogue став одним з останніх опублікованих проектів шановного фотографа. Його буде дуже не вистачати", - написано в повідомленні.

    Окрім того Меган опублікувала раніше невідомий спільний знімок разом з фотографом, зроблений у притаманному йому чорно-білому стилі.

    Меган Маркл втратила близького друга і опублікувала невідоме раніше фото

    Меган Маркл з Пітером Ліндбергом (instagram.com/sussexroyal)

    До речі, принц Гаррі вибачився за конфлікт з приватними перельотами, анонсувавши новий проект про туризм, який би не шкодив довкіллю. Все б добре, але герцога Сассекського знову звинуватили у лицемірстві і брехні.

    Раніше ми писали, що Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

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