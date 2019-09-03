ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл снова нарушила протокол: в королевском дворце в шоке

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 22:15
Меган Маркл снова нарушила протокол: в королевском дворце в шоке
Меган Маркл (Фото: royal.uk)

Меган Маркл совершила непростительную ошибку и попала в грандиозный скандал

Меган Маркл решила снова нарушить все королевские правила и протоколы. Она обратилась к знаменитым пиарщикам из Америки, чтобы улучшить свой имидж. Об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл устала от постоянных скандалов и нападок в прессе и решила самостоятельно изменить ситуацию. Для этого она обратилась к высококлассной команде знаменитого американского пиар-агентства, которое ранее работало с такими звездами как Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Харви Ванштейн и Максл Джексон. Пиар-агенты специализируются на улучшении имиджа.

В частности, герцогиня Сассекская обеспокоена тем, как в прессе обсуждают ее взаимоотношения с отцом, как описывают скандалы в королевской семье и пишут о ее браке с принцем Гарри.

Меган Маркл снова нарушила протокол: в королевском дворце в шоке

Меган Маркл (Фото: royal.uk)

В королевском дворце в шоке от ее инициативы, так как подобные решения она не может принимать самостоятельно, не обсудив это с членами королевской семьи. Кроме того, для подобной работы у Меган Маркл и принца Гарри есть свой специалист по связям с общественностью - Сара Латам, которая ранее работала в Белом доме.

"Нанимать голливудскую фирму, которая будет представлять твои интересы, когда ты член королевской семьи – это просто непоследовательно", - отметили в пиар-службе королевской семьи.

Меган Маркл снова нарушила протокол: в королевском дворце в шоке

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Чтобы как-то погасить надвигающийся скандал, в Букингемском дворце заявили, что американское агентство наняли для того, чтобы помочь Меган Маркл наладить работу в благотворительном фонде. Однако это не помогло и скандал разразился. Масла в огонь подлила еще и ситуация с полетом герцогов Сассекских на Ибицу, на частном самолете.

Сама Меган Маркл отреагировала на очередной скандал записью на официальной странице в Instagram.

"Так легко ломать и уничтожать. Герои – те, кто устанавливает мир и строит", - написала герцогиня Сассекская.

Меган Маркл снова нарушила протокол: в королевском дворце в шоке

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ королевы.

А также рассказывали о том, что поклонники королевской семьи беспокоятся о браке принца Гарри и Меган Маркл.

Ближе к морю: Меган Маркл и принц Гарри планируют сменить место жительства Кейт и Уильям окончательно открестились от Меган и Гарри: что произошло
Новости Украины Меган Марклпринц Гаррикоролевская семья
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь