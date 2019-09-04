Умер легендарный фотограф: он создал феномен супермоделей

Питер Линдберг стал легендой мира фешн-фотографии еще задолго до смерти
Умер культовый фешн-фотограф Питер Линдберг. Ему было 74 года. О смерти легенды сообщается на его официальной странице в Instagram. Работы Линдберга украшали обложки всемирноизвестных журналов.
Немецкий художник четырежды становился автором календаря Pirelli - в 1996, 2002, 2014 и 2016 годах.
"С огромной скорбью сообщаем вам, что Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет", - сказано в сообщении.
Именно Линдберг создал феномен супермоделей девяностых. В свое время ему позировали Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Татьяна Патиц, Ева Герцигова и многие многие другие.
Легендарная пятерка супермоделей 90-х: Наоми Кэмбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди (фото Питер Линдберг, instagram.com/therealpeterlindbergh)
С ним работали и современные модели, такие как Наталья Водянова, Алессандра Амброссио, Ирина Шейк, Адриана Лима.
Кроме того Линдберг стал автором обложки Vanity Fair 2017 года с Меган Маркл.
Vanity Fair с Меган Маркл (фото Питер Линдберг, instagram.com/therealpeterlindbergh)
Линдберг снимал и знаменитых голливудских актеров и музыкантов - Хелен Миррен, Пенелопу Крус, Анджелину Джоли, Николь Кидман, Кейт Уинслет, Джулианну Мур, Уму Турман и других.
Леди Гага и Брэдли Купер (фото Питер Линдберг, facebook.co/peterlindberghofficial)
Художник в основном создавал потрясающие черно-белые снимки, что стало его фирменным знаком. Работы Линдберга навсегда войдут в историю современной фешн-индустрии.
Анджелина Джоли (фото Питер Линдберг, facebook.co/peterlindberghofficial)
Среди его клиентов были Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire.
Vogue с Ириной Шейк (фото Питер Линдберг, facebook.co/peterlindberghofficial)
У Линдберга остались жена Петра, четверо сыновей и семь внуков.
Причина смерти фотографа пока не раскрывается.
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