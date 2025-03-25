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Меган Маркл вперше за тривалий час показала сина Арчі та доньку Лілібет на милому фото

Вівторок 25 березня 2025 10:40
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Меган Маркл вперше за тривалий час показала сина Арчі та доньку Лілібет на милому фото Меган Маркл (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка нещодавно показала, як виглядала в юності, поділилася в мережі новим фото зі своїми дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

На світлині вона позує з сином Арчі, якому в травні виповниться 6 років, а також з 3-річною донькою Лілібет.

Для нового фото Маркл обрала безпрограшний лук у стилі кежуал - сині джинси й білу сорочку, а також доповнила образ солом'яним капелюхом з широкими полями. Схожий головний убір можна побачити і на її доньці. Синові принца Гаррі вибрали традиційний образ на прогулянку: сірі джинси, лонгслів, а також кросівки.

Знімок був зроблений у саду, під час прогулянки Меган з дітьми. Син зворушливо обіймає маму за ногу, а донечку Лілібет дружина принца Гаррі тримає на руках.

"Кожен день - історія кохання", - підписала вона зворушливе фото.

Зазначимо, що Меган і Гаррі вкрай рідко публікують фото своїх дітей у соцмережах, оскільки намагаються зберегти приватність життя сина і дочки. Практично на всіх знімках малюки сфотографовані так, щоб не було видно їхніх облич.
Меган Маркл вперше за тривалий час показала сина Арчі та доньку Лілібет на милому фото
Меган Маркл із двома дітьми (фото: instagram.com/meghan)

Меган і Гаррі разом із двома дітьми з 2020 року живуть у США. Вони мають непрості стосунки з іншими представниками королівської родини після того, як відмовилися від своїх обов'язків.

Меган не була на батьківщині принца Гаррі з 2022 року. Востаннє вона приїжджала туди на похорон Єлизавети II у вересні 2022-го.

До слова, 43-річна Меган на початку 2025 року після тривалої паузи повернулася в соцмережі під ніком "meghan". Раніше вона вже мала сторінку в Instagram, доки не стала частиною королівської сім'ї у 2018 році.

Нещодавно вона випустила своє шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix. Однак його вже встигли розкритикувати в мережі.
Меган Маркл вперше за тривалий час показала сина Арчі та доньку Лілібет на милому фото
Меган Маркл і Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

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