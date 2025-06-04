Меган Маркл показала редкие фото Лилибет: как выглядит дочь принца Гарри
Жена принца Гарри Меган Маркл показала редкие фото дочери Лилибет, которой сегодня исполняется четыре года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
"С днем рождения нашу прекрасную девочку! Четыре года назад она вошла в нашу жизнь - и каждый день становится ярче и лучше благодаря этому. Спасибо всем, кто посылает любовь и отмечает ее особенный день!" - написала Маркл в сети.
Также она добавила два черно-белых фото с дочкой. На одном из них супруга принца Гарри держит еще совсем крошечную малышку, завернутую в плед.
Меган Маркл показала редкие фото дочери от принца Гарри (фото: instagram.com/meghan)
А на втором фото Лилибет уже заметно подросла. Судя по всему, снимок был сделан во время прогулки на катере. Мама бережно спрятала дочку в своих объятиях, поэтому разглядеть лицо Лилибет практически невозможно.
Отметим, что Меган и Гарри крайне редко публикуют фото своих детей в соцсетях, поскольку пытаются сохранить приватность жизни сына и дочери. Практически на всех снимках малыши сфотографированы так, чтобы не было видно их лиц.
Меган Маркл показала дочку на новом фото (фото: instagram.com/meghan)
Напомним, принцесса Лилибет Сассекская - член британской королевской семьи, внучка короля Великобритании Карла III и принцессы Уэльской Дианы, второй ребенок принца Гарри, герцога Сассекского, и его жены Меган.
Сразу после рождения стала восьмой в порядке британского престолонаследия, после смерти своей прабабки Елизаветы II 8 сентября 2022 года поднялась на седьмую позицию.
С 2020 года Меган и Гарри с двумя детьми живут в США, так как они отказались от своих обязанностей и имеют натянутые отношения с другими членами королевской семьи.
С 2022 года супруга принца Гарри не посещала его родину.
В 2025 году она вернулась в Instagram, а также выпустила свое шоу "С любовью, Меган" на Netflix.
К слову, недавно Маркл рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве.
Меган с сыном Арчи и дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)
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