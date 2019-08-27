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Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ королевы

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 10:09
Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ королевы
Королева Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри (фото: royal.uk)

Меган Маркл и принц Гарри были намеренно "сосланы" подальше от королевы Елизаветы II

Меган Маркл и принц Гарри были отвергнуты королевой Елизаветой II. Британский монарх не разрешила герцогам Сассекским поселиться вместе с ней в Виндзорском замке. Об этом пишет британский таблоид Sunday Times.

Ни для кого не секрет, что харизматичный принц Гарри всегда был любимчиком королевы Елизаветы II, несмотря на свои порой скандальные выходки. Но если принцу прощались пьяные вечеринки, когда он был холостяком, то брак с американской актрисой Меган Маркл, очевидно, стал последней каплей в чаше терпения королевы.

Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ королевы

Меган Маркл, принц Гарри и королева Елизавета II (фото: royal.uk)

Так, недавно стало известно, что герцоги Сассекские изначально планировали поселиться после свадьбы вместе с Елизаветой и ее супругом принцем Филиппом в Виндзорском замке. И Гарри обращался к бабушке с просьбой выделить для него и Меган аппартаменты в королевской резиденции.

Но Елизавета II ответила внуку категорическим отказом и не согласилась пускать их к себе на постой. Вместо этого королева выделила новобрачным довольно скромный Фрогмор-хаус, который до ремонта был в плачевном состоянии. Дом Меган и Гарри находится неподалеку от Виндзорского замка - до него можно легко дойти пешком.

Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ королевы

Виндзорский замок (фото: wikipedia.org)

Стоит отметить, что на капремонт этого коттеджа пара потратила миллионы фунтов стерлингов денег налогоплательщиков.

Королевский эксперт Хьюго Викерс рассказал, что в жилой части Виндзорского замка на самом деле множество пустующих спален и прочих помещений, в которых могли расположиться принц и его супруга, а также их будущие дети. Однако королева, возможно, сочла их неподходящими для молодой семьи.

Меган Маркл и принц Гарри получили категорический отказ королевы

Фрогмор-хаус (фото: pinterest.com)

К слову, недавно мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II.

Ранее также сообщалось, что Меган Маркл впервые за всю историю королевской семьи наняла для сына Арчи Харрисона темнокожую няню.

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Новости Украины Кейт МиддлтонЕлизавета IIМеган Маркл
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