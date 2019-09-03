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Меган Маркл оказалась не единственной любительницей фастфуда в королевской семье

STYLERПерсоны    03.09.2019 - 08:13
Меган Маркл оказалась не единственной любительницей фастфуда в королевской семье
Иллюстративное фото (instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл любит картофель фри и макароны с сыром Annie's

Меган Маркл известна своим всесторонним здоровым образом жизни и занятиями йогой, однако в то же время неравнодушна к некоторым видам фастфуда. Но, как выяснилось, привязанность к нездоровой пище есть и у других членов британской королевской семьи. Об этом пишет Express.

Герцогиня Сассекская недавно призналась, перед какими блюдами ей очень непросто устоять. По словам бывшей актрисы, она могла есть картофель фри целый день.

Впрочем, это "блюдо" не единственная слабость Меган. Она рассказывала журналистам еще в период официального подтверждения романа с принцем Гарри, что обожает макароны с сыром в специальных порционных упаковках Annie’s.

В интервью блогеру Афине Кальдероне Маркл рассказала, что теперь покупает органические и натуральные "Энни", но добавляет в нее немного замороженного горошка и получает "простенькую детскую еду".

Меган Маркл оказалась не единственной любительницей фастфуда в королевской семье

Меган Маркл (Фото: evoke.ie)

Меган объяснила, что полюбила сырную пасту еще в то время, когда приходилось становиться сиделкой.

"Раньше я готовила это для детей, которых я нянчила, и мне всегда нравилось чувствовать себя ребенком и есть с ними", - добавила она.

Отметим, что пристрастие к нездоровой пище у членов королевской семьи не только у Меган.

Как рассказал эксперт и биограф монархов, которева Елизавета II в шотландском замке Балморал, который посещает каждое лето, всегда заказывает рыбу и чипсы.

Так, ее интересует именно это блюдо, а не другие кулинарные изысканные шедевры.

Меган Маркл оказалась не единственной любительницей фастфуда в королевской семье

Королева Британии Елизавета II (Фото: instagram.com/theroyalfamily)

Как сообщалось ранее, королева Британии Елизавета II в своем шотландском замке Балморал недавно попала в курьезную ситуацию. Она прогуливалась возле замка в сопровождении своего охранника, и встретила американских туристов. Британская королева забавно ответила путешественникам, которые ее не узнали.

Также мы писали о том, что Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл.

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Новости Украины Елизавета IIМеган Марклпринц Гарри
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